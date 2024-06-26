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體育

港甲冠軍九龍城來季升超 敲定9隊角逐 預計8月尾開季

【明報專訊】中國香港足球總會昨在何文田總部召開董事會。足總署任總幹事張炎有表示，會內落實應屆港甲冠軍駿英九龍城升班，新一季港超隊數敲定為9隊，預計8月尾展開。

上季有11間球會參與的港超，上月先有香港U23宣布完成「階段性任務」散班，晉峰和深水埗上周則分別表示會「自降」到業餘的甲組聯賽。足總昨午召開董事會，張炎有透露會內落實九龍城「升超」，「他們在甲組奪冠，很名正言順申請升班；我們樂見有球會在港超征戰，有助維持聯賽的競爭力」。

張炎有另指出，港會、均業北區等球會亦落實續戰，故來季港超將有9隊參賽。對於來季隊數續為單數，他稱不擔心影響賽程編排，而足總容後將商討調整聯賽賽制，以符合亞洲足協要求，「暫時有討論過的可行方案包括3循環，重設爭標組和護級組，我們很快落實賽制並開始編排來季賽程」。

料由深水埗前助教陳銘剛執教

九龍城區體育會足球隊為2002年在足總及區議會倡導設立丙組（地區）聯賽而成立，2021／22年球季起由駿英人事顧問公司冠名贊助，以「駿英九龍城」名義角逐港乙，翌季升至甲組征戰。該隊今季在港甲錄得18勝2和2負，升班第2季以56分封王。據了解，九龍城來季將由深水埗前助教陳銘剛執教，7月中將見傳媒並開操。

此外，足總將於周五晚在九龍灣舉行周年晚宴暨頒獎典禮，屆時將頒發香港足球小姐獎項。足總昨公布港足小姐8名由各球會提名的候選球員，包括效力傑志的上屆得主張煒琪，車路士足球學校（香港）後衛馬澤純，以及40歲沙田中場陳詠詩等。

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