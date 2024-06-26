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體育

鬥捷克演生死戰 蒙迪拿信土耳其及時反彈

【明報專訊】歐國盃F組明晨舉行最後一輪分組賽，已鎖定首名出線16強的葡萄牙隊將遇仍須爭取出線的歐國盃「新丁」格魯吉亞隊；同組土耳其隊則面對捷克隊，兩軍上輪齊失分後，今仗合演「生死戰」不容再失。

首輪報捷的土耳其，上仗對葡萄牙先有守將艾卡耶甸回傳時嚴重犯錯「擺老烏」，其後再因防線佈越位失敗，「協助」基斯坦奴朗拿度（C朗）成為歐國盃助攻王，並以0：3大敗而回。不過土軍領隊蒙迪拿賽後未有苛責艾卡耶甸，只稱該烏龍球實屬欠運， 亦表明「對捷克一仗我們只須保不敗就可完成任務，相信球隊會在這仗反彈」。

比起目前已有3分在手的土耳其，只得1分的捷克形勢更為嚴峻。球隊上輪對格魯吉亞全場共錄得26次射門11次中門，結果卻只能與對手言和1：1，難怪隊長湯馬士蘇錫克直言感到失望，「我們整場比賽獲得很多入球良機，本應全取3分。只是因為一個極刑令我們先落後，也令賽事變得很艱難」。此外，上仗頂入扳平一球的柏德列舒希克因有傷在身，或未能助捷克在今仗掛帥。

首名葡軍碰格魯吉亞勢大輪換

至於賽前以1分排榜尾的格魯吉亞，是役面對已首名晉級的葡萄牙，必須全取3分才有望出線，而球隊賽前獲「喜訊」，皆因葡軍主教練馬天尼斯賽前已表明在有16強大戰的後顧下，是役「將會輪換正選球員，希望讓大部分國家隊成員都能在歐國盃上陣」。

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