烏克蘭遇比利時強攻 列保夫盼取勝慰國民

由於歐國盃A組第3名匈牙利隊及B組第3名克羅地亞隊分別只得3及2分，E組第3名球隊只須取得4分，即可成為4支最佳第3名球隊之一，躋身16強。同時，由於暫於E組包尾的烏克蘭得失球數為E組最差一隊，若羅馬尼亞及斯洛伐克未分勝負，烏軍就必須贏波方能出線，主帥列保夫賽前充滿信心道：「球員一直都為國家表現出強大意志，他們都希望以勝利安慰受戰火摧殘的民眾及球迷。」

當然，烏克蘭今仗對手、暫列E組次席的比利時，同樣背負非勝不可的重壓。以奇雲迪布尼、盧卡古為首的「黃金一代」已步入最後巔峰期，若要爭標更待何時。惟盧卡古首兩輪屢射不入兼三度「食詐糊」顆粒無收，成為外界口誅筆伐對象。翼鋒謝利美杜古則為對方抱不平，「他（盧卡古）只是單純欠運。作為前鋒，入球是重要任務，但不是全部。看看這兩場我們創造的攻門機會，就知他是多麼重要」。

羅馬尼亞鬥斯國拒求和

另一方面，同組兩支伺機而動的東歐「黑馬」，首場分別擊敗烏克蘭及比利時的羅馬尼亞及斯洛伐克，雙方交手前皆表明不會為出線而刻意求和，其中羅軍主帥艾奧丹斯古希望可領國家隊繼2000年後，再次躋身歐國盃淘汰賽階段。