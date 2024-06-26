明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

烏克蘭遇比利時強攻 列保夫盼取勝慰國民

【明報專訊】歐洲國家盃E組4隊明晨合演生死戰，賽前全部球隊皆兩戰得3分，為賽事史上首次4隊在首兩戰後皆同分。其中防線不穩的烏克蘭隊，將面對力爭首名的「歐洲紅魔」比利時隊強攻；羅馬尼亞隊與斯洛伐克隊則演「東歐對決」，兩軍若和局將可攜手躋身淘汰賽，惟敗方則隨時小組包尾出局。

由於歐國盃A組第3名匈牙利隊及B組第3名克羅地亞隊分別只得3及2分，E組第3名球隊只須取得4分，即可成為4支最佳第3名球隊之一，躋身16強。同時，由於暫於E組包尾的烏克蘭得失球數為E組最差一隊，若羅馬尼亞及斯洛伐克未分勝負，烏軍就必須贏波方能出線，主帥列保夫賽前充滿信心道：「球員一直都為國家表現出強大意志，他們都希望以勝利安慰受戰火摧殘的民眾及球迷。」

當然，烏克蘭今仗對手、暫列E組次席的比利時，同樣背負非勝不可的重壓。以奇雲迪布尼、盧卡古為首的「黃金一代」已步入最後巔峰期，若要爭標更待何時。惟盧卡古首兩輪屢射不入兼三度「食詐糊」顆粒無收，成為外界口誅筆伐對象。翼鋒謝利美杜古則為對方抱不平，「他（盧卡古）只是單純欠運。作為前鋒，入球是重要任務，但不是全部。看看這兩場我們創造的攻門機會，就知他是多麼重要」。

羅馬尼亞鬥斯國拒求和

另一方面，同組兩支伺機而動的東歐「黑馬」，首場分別擊敗烏克蘭及比利時的羅馬尼亞及斯洛伐克，雙方交手前皆表明不會為出線而刻意求和，其中羅軍主帥艾奧丹斯古希望可領國家隊繼2000年後，再次躋身歐國盃淘汰賽階段。

上 / 下一篇新聞