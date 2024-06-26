意大利驚險逼和克國 次名出線鬥瑞士 薩卡尼補時熨射媲美迪比亞路 莫迪歷避談國際賽去留

克國3戰積2分 出線形勢不利

意大利隊昨於B組末輪與克羅地亞隊合演生死戰，克軍在54分鐘有中場莫迪歷射12碼被意軍門將基安盧基當拿隆馬撲出，但不足1分鐘後莫迪歷隨即在下個攻勢將功補過近門射入開紀錄。落後的意軍直至98分鐘的補時階段，由在81分鐘才入替的翼鋒薩卡尼，接應後衛卡拉科利的傳送後推入左路熨射遠柱死角入網，終助意軍以1：1逼和克羅地亞，賽後3戰得4分力保次名出線延續衛冕路，下周日凌晨將在16強面對A組次名的瑞士隊；反觀克軍則3戰得2分得第3名，須待其餘組別戰畢末輪，方知能否以6組中4支最佳第3名出線，但由於球隊得失球差為-3，形勢相當不利。

是役意軍功臣薩卡尼的入球，被當地傳媒拿來與名宿迪比亞路於2006年世界盃4強加時補時階段淘汰德國隊的奠勝球相提並論，而意軍最終在該屆賽事於決賽踢至互射12碼階段擊敗有施丹領紅的法國隊封王而回。對此薩卡尼笑言：「我小時候已視迪比亞路為偶像，睡房會有對方的海報，被拿來與他比較當然令我感自豪，這會是我畢生難忘的入球，最重要的是我們因此晉級，接下來我們會好好休息準備淘汰賽。」

至於交出關鍵助攻的卡拉科利，完場一刻與當拿隆馬同時倒地掩面喜極而泣成為球迷熱話，他賽後喜言：「這刻我很難形容自己的心情，因為實在太高興了。我認為己隊值得這個入球，因全隊一直未有放棄，以毋懼的心拚到最後，才有這樣的結果。」惟他因黃牌累積滿額16強將要停賽，無緣鬥瑞士隊，他表示自己相信隊友有力填補自己的位置，更打趣道：「相信頂替我的球員表現肯定會更好。」

如今克羅地亞出線機會渺茫，莫迪歷亦慨嘆時不與我，「『波係圓嘅』，有時就是沒有站在你一邊，正如這兩仗，但我仍想在此向一直支持我們的球迷說聲感謝」。他又拒絕正面回應此仗是否他的國際賽最終戰，「我會再審視，但此刻不是談論這話題的時候」。而右閘祖薛史坦尼錫則謂：「全隊都為戰果感到極度失望，我們連續兩仗於最後階段失分，球隊已盡全力卻得不到應得的戰果。」

西班牙小勝阿國3戰全勝

同處「死亡B組」但已篤定首名出線的西班牙隊，昨面對有前鋒美連達古被歐洲足協罰停賽的阿爾巴尼亞隊，正選除中堅拿樸迪輪換達10將，終憑前鋒費倫托利斯開賽13分鐘在右路突入禁區射遠柱開紀錄的入球小勝1：0，並成為今屆首支3戰皆勝全取9分出線的球隊，將在下周一凌晨上演的16強遇上A或D組的第3名球隊。