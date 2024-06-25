烏拉圭首擊挫巴拿馬 紐尼斯近6戰入9球

蘇亞雷斯列後備未落場

15屆盟主烏拉圭近年改朝換代，昔日黃金一代只餘已年屆37歲的前鋒蘇亞雷斯仍在陣中，但昨仗僅列後備未落場。球隊昨在開賽16分鐘由翼鋒麥斯阿拿奧祖接應左閘馬迪亞斯雲拿的傳送，在禁區外以左腳遠射死角入網開紀錄，及後兩軍鬥攻但屢次失機，烏軍直至85分鐘由達雲紐尼斯近門左腳勁射破網拉開比數，亦是這名25歲鋒將近6次代表國家隊的第9個入球。其後雲拿於補時1分鐘接應罰球傳中頂入，個人此仗傳射居功，助烏拉圭領先3球。即使巴拿馬隊在補時4分鐘由右閘米高梅里路「破蛋」，烏軍仍以3：1取勝暫居首，下輪遇玻利維亞隊。

同組的美國隊昨早則靠翼鋒基斯甸普列錫及前鋒巴洛根在上半場各建一功，以2：0輕取玻利維亞隊，在主場旗開得勝，下仗鬥巴拿馬隊。

另外，上周在揭幕戰先拔頭籌的衛冕之師阿根廷隊，明早將在A組次輪惡鬥智利隊，雖然「藍白軍團」曾在2015及2016年美洲盃決賽不敵對方，但及後近6次交手取得3勝3和。