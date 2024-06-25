張家朗亞洲賽16強止步 蔡俊彥8強負一哥莫梓維 與獎牌擦肩

前屆亞洲賽冠軍的張家朗，昨於科威特出戰這項巴黎奧運前最後大賽。現時世界排名第2的他在小組賽輕鬆出線後於淘汰賽首圈輪空，次圈他以15：9挫巴林隊劍手阿里艾拿美利後，於16強轉戰世界第7的日本隊名將松山恭助，開賽初段展現強勢的家朗，率先打出7：0攻勢，其後戰至14：8後形勢變得被動，遭對方打出6：0攻勢扳平後，再於決一劍落敗，於16強飲恨，無緣爭取個人第6面亞洲賽個人賽獎牌。

至於世界排名第19的港隊男花二哥蔡俊彥，同樣躋身淘汰賽後於首圈輪空，在次圈先以15：3大勝卡塔爾隊劍手後，再於16強的「港隊內訌戰」以15：8淘汰隊友梁千雨。8強他面對世界第11的國家隊一哥莫梓維，在打成6：6平手後連失6分；此時蔡俊彥雖穩住陣腳力追至10：13，但隨後他因兩度「格劍」時衝力過猛撞倒對方，領兩黃後被罰分，加上其後再度失分下，終以10：15落敗，與個人歷來第2面亞洲賽個人獎牌擦身而過。

朱詠翹薛雅齊女佩16強下馬

其餘男花港將方面，除了新星梁千雨在次圈以15：14險勝新加坡隊劍手陳元康後，於16強不敵蔡俊彥外，崔浩然亦戰至16強以12：15敗予國家隊的許傑。

同日上演的女子佩劍個人賽，港將朱詠翹及薛雅齊透過小組賽躋身32強後，雖然分途先拔頭籌，但最終同告16強止步。

團體賽今展開 歐倩瑩客串女重

劍擊亞洲賽今將展開團體賽項目，其中女子重劍「世一」江旻憓日前在個人賽因傷退賽後，港隊今將由昨於女佩個人賽淘汰賽首圈止步的35歲大師姐歐倩瑩客串隨隊，伙拍佘繕妡、陳渭泠及連翊希出戰女重團體賽。至於由羅浩天、陳樂熹、何思朗及梁天晴組成的男佩港隊，今亦將同日出戰團體賽爭佳績。