體壇快訊：理文證余煒廉中甲落班

湯美保羅首奪皇后會盃

皇后會盃網球錦標賽昨演男單決賽，5號種子的美籍球手湯美保羅，以直落兩盤6：1、7：6（10：8）擊敗意籍新星梅薩迪，首度在這項溫布頓前的ATP世巡賽500分草地賽封王。另外，世界排名第5的美籍名將彭古拉，昨晨則在柏林公開賽女單決賽以盤數2：1反勝俄籍球手卡蓮絲嘉雅，首於此項賽事封后。

愛斯賓奴重返西甲

愛斯賓奴昨晨藉翼鋒查維佩亞度在上半場尾段梅開二度，在西乙升班附加賽決賽次回合主場以2：0擊敗有39歲名將辛迪卡索拉回歸助拳的奧維多，兩回合計勝2：1，來季將偕本季西乙的冠、亞軍雷加利斯及華拉度列升班。愛斯賓奴在2022／23年球季降班西乙，僅花1季即重返西甲角逐。

維拉簽21歲英籍鋒將

上季英超殿軍兼取得來季歐聯資格的阿士東維拉人腳出現變動，球會日前宣布，從另一英超球會愛華頓簽入英籍前鋒路易斯杜賓，這名21歲小將在剛過去的球季為「拖肥糖」在聯賽上陣12場，並在去年12月主場鬥車路士時取得生涯首個英超入球。另外，有指維拉的18歲英籍前鋒奧馬利基利文即將轉投車路士。