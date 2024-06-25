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體育

韋格賀斯沙比薩誓爭氣 盼領荷奧走更遠

【明報專訊】歐洲國家盃D組明晨同時間上演兩場末輪比賽，分別是次席法國隊對已兩連敗後出局的波蘭隊，以及榜首荷蘭隊對第3位奧地利隊。荷奧戰的其中一個焦點，乃曾效力曼聯的前鋒韋格賀斯及中場沙比薩勢從低谷翻身，以助所屬國家隊在今屆比賽走得更遠。

同得4分的法國、荷蘭及得3分的奧地利隊，均有機會在D組首名出線16強，而這位置將可在淘汰賽身處下線，避開已取小組首名晉級的東道主德國、西班牙及葡萄牙隊所處的上線，故料D組三軍在末輪戰意不用懷疑。荷蘭前鋒韋格賀斯近1年半內，先後被般尼外借至曼聯及賀芬咸，今屆歐國盃首兩仗均於末段後備上陣，其中首戰對波蘭上陣僅兩分鐘便建功助球隊反勝。

麥巴比或首戴面罩鬥波蘭

31歲的韋格賀斯不諱言希望掛帥攻奧地利，「我渴望正選上陣。我強烈感覺自己能對荷蘭起着積極作用。己隊雖曾在上屆歐國盃挫奧地利，但對方近3年進步不少」。事實是奧軍在隊長沙比薩坐鎮中場下，首戰對法國僅輸一個烏龍波，上仗更以3：1「淘汰」波蘭，這名去年被拜仁慕尼黑外借至曼聯但去夏又被「紅魔」放棄的30歲球星，上季是多蒙特獲得歐聯亞軍的功臣，他說：「歐聯決賽負皇家馬德里令我非常失落，經時間洗禮後，我現已充滿力量。」

同日法國隊遇波蘭之戰，在首輪鼻樑骨折的鋒將基利安麥巴比雖在次輪列後備未登場，但他前日已戴上面罩隨軍友賽柏達邦U21，並攻入兩球，是役或有望復出披甲，下季將與他在皇馬合作的法國中場曹亞文尼說：「他渴望上陣。我認為他已習慣戴面罩比賽。我們知道只要他在陣，定可解決球隊的入球荒。」

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