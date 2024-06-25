卡尼反擊名宿質疑 力撐修夫基領軍

末輪鬥斯國 若不敗鎖定前二

C組形勢上，英格蘭兩戰4分續居榜首，明晨3時在科隆面對有馬德里體育會門神奧比歷把關的斯洛文尼亞，只要保持不敗便肯定首兩名出線；與斯洛文尼亞同得2分的丹麥隊則對1分榜尾的塞爾維亞隊。C組次名將會在16強惡鬥A組首名的主辦國德國隊。

英格蘭前隊長連尼加、舒利亞及里奧費迪南等現任評述員，在英軍上周五1：1打和丹麥隊後，接連質疑主帥修夫基排陣及批評球隊表現一團糟。現任隊長哈利卡尼在賽前記者會隔空回應名宿們，「我絕對不會不尊重任何穿過英格蘭球衣的國腳，我明白已成為評述員的前輩須發表意見，但球員忽視這些聲音是很困難。他們作為有名望的英格蘭名宿要為自己說話負責，亦有責任保護國家隊。英格蘭已很久沒贏得冠軍，名宿也經歷過，希望他們記得穿起這球衣的感覺和說話的重量。若他們說的話能提高球員自信，這對事情才有更大幫助。」

卡尼承認球隊首兩仗表現未如預期，但形容就像拳擊比賽只是在首兩個回合，仍可在往後回合改進，又撐修夫基是英軍主帥合適人選，「兩場取4分是不錯，修夫基讓每個球員都清楚知道在比賽的工作，他是這個困難崗位的合適人選，我會做英格蘭國腳應做的事：支持他」。據報養傷多時的左閘勞基梳爾終參與大軍操練，有機會復出。