德國驚險逼和瑞士保A組首名 匈牙利補時絕殺蘇格蘭升第3 重現出線希望

已提前出線16強的德國隊，在主帥拿高斯文賽前表明不會輪換下，此戰續沿用前兩仗擊敗蘇格蘭及匈牙利隊的正選11人，爭取以首名出線。瑞士隊則收起上仗1：1逼和蘇格蘭隊的入球功臣梳頓沙基利。

「日耳曼軍團」於17分鐘有安特列治的遠射彈地射破敵軍門將恩尼森馬的十指關，惟球證翻看視像裁判（VAR）片段，指德軍翼鋒穆斯亞拿此前攔截犯規在先。德國慘食詐糊後，28分鐘更被敵軍前鋒丹尼杜耶接應費奧拿傳中近門篤入網窩，半場1球落後。

德軍中堅泰希黃牌滿額16強停賽

德國換邊後連番狂攻不果，75分鐘收起穆斯亞拿及科利安華迪斯，換上利萊辛尼和富克洛搶攻。直至補時兩分鐘，富克洛再當後備殺手，接應拉林左路傳中跳頂入網，終以1：1和局驚險保住首名。德軍16強將面對C組次名，惟中堅莊拿芬泰希此戰上半場因舉腳過高領黃，今屆累積兩面黃牌後16強須停賽。瑞士於16強則面對B組次名球隊。

賽後富克洛表示：「這是美妙時刻，雖非淘汰賽，但大賽對手都是頑強的，我認為若我們要贏得錦標，整體還可做得更好，並有需要在強敵面前取勝，證明球隊的能耐。」拿高斯文則形容富克洛是陣中重要的後備殺手，「當你的陣容裏有像他這樣的球員是相當重要的」。

至於瑞士中場格列沙加是役獲膺全場最佳，歷來5次獲獎僅次6次的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及西班牙隊名宿恩尼斯達。他賽後承認對末段失守感失落，但最重要是能出線，「首個目標完成了，是時候放眼下圈，我相信經過此仗後任何對手都會對己隊多一分尊重」。瑞士主帥耶堅則謂：「雖未以首名出線，但分組賽不敗亦是正面的事，我們將好好準備16強。」

同一時間舉行的A組另一仗，有後衛基蘭泰亞尼因傷退隊的蘇格蘭硬碰必須全取3分延續出線希望的匈牙利隊。匈軍全場形勢佔優下，至補時10分鐘才靠後備入替的前鋒奇雲蘇保夫建奇功以1：0絕殺，3戰得3分升上第3，仍有望以6組中4支最佳第3名晉級；僅得1分的蘇格蘭隊則包尾出局。

匈軍鋒將華加倒地一度失知覺

此外，匈牙利前鋒班拿巴斯華加此戰下半場與蘇格蘭門將安格斯根恩爭球後相撞倒地，一度失去知覺，醫療團隊以帆布遮蓋進行治療，終在恢復意識下被擔架抬離場，獲球迷鼓掌表支持。蘇保夫完成絕殺後，亦手持華加的球衣致意。匈牙利足總賽後證實華加面部多處骨折，送院後情况穩定，但預計將要接受手術，篤定緣盡今屆餘下賽事。