李思穎公路單車賽封后 盼巴奧雙線出擊 兼戰場地賽公路賽

香港單車隊在巴黎奧運共得3張入場券，包括男、女子公路賽及場地單車的女子全能賽，公路賽席位則作隊內選拔，包括早前在內蒙古的全國公路錦標賽及過去兩日的香港公路單車錦標賽，李思穎在女子精英組8圈、共56公里的賽事中，憑最後衝刺奪得冠軍，港隊隊友張履檾及梁穎儀分列第2、3位。男子精英組鬥17個圈、共120公里，繆正賢和吳森鐳中段帶出後包辦頭二，劉允禧獲季軍，杭州亞運路單車男子個人計時賽銅牌劉允祐則以第9名衝線。

梁穎儀列第3 稱奧運資格「五十五十」

李思穎上屆以些微差距失落東京奧運資格，這名23歲「小車神」料今屆如願征奧，她直言心情既緊張又期待，期望改善衝刺能力並於場地單車全能賽能取頭10。她日前於歐洲的公路賽寓賽於操，自覺技術和思想上亦有進步，「歐洲的賽道很窄，同時有百多人比賽，我好像真正認識歐洲單車文化，學到在主車群中的生存技巧，進攻走位上大膽了，有碰撞也要努力追上去」。

梁穎儀前日於新娘潭舉行的個人計時賽踩出個人最佳成績22分58.42秒，以25.87秒力壓李思穎奪冠，惟昨日公路賽僅獲第3，她直言自己取得奧運資格的機會只是「五十五十」，但已竭盡全力。巴黎奧運的女子公路賽於8月4日上演，場地單車女子全能賽則於11日舉行，港隊總教練的達海飛不排除由李思穎兼戰兩項賽事，但也指出梁穎儀不斷進步，公路賽人選有待單車總會公布。

達海飛冀港將放下包袱應戰

此外，達海飛亦冀港將在奧運放下包袱，避免不必要壓力，「以往我們有李慧詩，會期望她贏獎牌，但新一代車手對最高水平的賽事仍較陌生，甚至今次會是他們的第一次奧運，因此我會說期望較以往低一點」。港隊在周三將赴意大利參與場地賽，之後轉往法國備戰巴黎奧運。