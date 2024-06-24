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2024年6月24日星期一
葡萄牙3蛋贈土耳其 F組首名晉級16強 C朗單刀橫傳造就般奴 登歐國盃助攻王
死亡B組終戰 意大利反克不敗可晉級
比利時回勇挫羅馬尼亞 E組4隊同分下輪決生死
決賽險勝隊友吳浩天 何瑋桁亞洲賽男重奪金
巴西美洲盃登場鬥哥軍 小將安迪歷靜待機會
體壇快訊：金牛主場奏凱4戰全勝
電視精選
李思穎公路單車賽封后 盼巴奧雙線出擊 兼戰場地賽公路賽
何詩蓓意大利賽100自僅負施約唐奪亞
港欖遺材賽8強止步 男女隊無緣巴奧
史拿哈雷網賽封王 生涯首揚威草地賽
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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葡萄牙3蛋贈土耳其 F組首名晉級16強 C朗單刀橫傳造就般奴 登歐國盃助攻王
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