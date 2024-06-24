體壇快訊：金牛主場奏凱4戰全勝

大埔與李志堅續約

港超地區球會大埔昨宣布與主教練李志堅簽妥新合約，來季續領軍征戰。會方表示，過去一季率領大埔獲得聯賽亞軍的「堅sir」，來季更會以球會總監身分負責制定、執行和審視球會及旗下足球學院之長遠發展工作，期望在對方統籌下為球隊帶來更完善和充實的架構。

韋斯塔本西班牙站掄元

世界一級方程式（F1）西班牙站昨於巴塞隆拿舉行正賽，排頭位的麥拿侖車手諾利斯一起步便跌至第3，但最終他力戰下仍力保亞軍，以2.219秒僅次於年內贏得第7個分站冠軍的紅牛星將韋斯塔本。而平治雙雄「黑帝」咸美頓及羅素則分列第3、4位。

Generation Z奪啟德盃總冠軍

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2024」昨假荃灣D．PARK舉行，最終由前三項鐵人港隊代表劉峻崚助陣的Generation Z隊，以破紀錄的4小時33分30秒率先完成100公里賽事，獲得啟德體育園盃賽全場總冠軍。至於由越野跑港將黃浩聰領銜的The Peak Hunter隊則以5小時01分奪得飛越啟德碟賽冠軍。