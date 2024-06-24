決賽險勝隊友吳浩天 何瑋桁亞洲賽男重奪金

【明報專訊】亞洲劍擊錦標賽昨續於科威特上演，已取巴黎奧運資格的港將何瑋桁與隊友吳浩天過關斬將雙雙首入決賽，最終何瑋桁以15：14險勝吳浩天，奪港隊在此項目歷來首面亞洲賽金牌。
今屆亞洲賽以頭號種子出戰的何瑋桁，首圈輪空下先於次圈挫韓籍劍手，再於16強戰至決一劍反勝哈薩克隊的沙拉莫夫。8強他以15：9淘汰另一韓將馬世健，再於4強以15：13力克哈薩克隊好手耶歷克薛迪，決賽撼港隊隊友吳浩天。
以15號種子出戰的吳浩天昨由首圈打起，先後淘汰來自卡塔爾及新加坡的劍手後，再於8強以15：12力克2號種子的日本隊好手見延和靖。他晉級4強後再淘汰另一日本隊劍手古俣聖，與何瑋桁同樣首闖亞洲賽決賽，上演「港隊內訌決戰」。
奪隊史首面男重個人賽金牌
雙方在決賽疑因「熟路」打得謹慎，但吳浩天在中段一度取得兩分優勢，但何瑋桁其後靠多變的進攻在末段反超前1分，及後二人多次同時得分下，最終何瑋桁以15：14險勝吳浩天封王，取得港隊歷史首面男重個人賽錦標，二人包辦金、銀牌亦同樣寫下男重港隊里程碑。
至於將初次征奧的港將陳諾思，昨在女子花劍個人賽戰至16強以9：15不敵日本隊星將上野優佳出局。港隊大師姐鄭曉為則力戰至8強以8：15不敵韓籍2號種子洪世娜，與獎牌緣慳一面。