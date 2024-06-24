比利時回勇挫羅馬尼亞 E組4隊同分下輪決生死

比利時隊上仗爆冷0：1負斯洛伐克，昨仗已無退路，面對首仗3：0大勝烏克蘭隊的羅馬尼亞，主帥泰迪斯高作出4個調動，包括起用37歲中堅維頓漢、阿士東維拉中場泰利文斯及西維爾前鋒盧克巴基奧等，而入場觀戰的座上客則有比利時國王菲利普及王子加布里埃爾等王室成員等。

盧卡古腳尖越位入球無效 今屆三度食詐糊

比利時開賽73秒「閃電」打開紀錄，前鋒盧卡古禁區內回傳予泰利文斯射入，亦是這支「歐洲紅魔」隊史最快入球，以及歐國盃歷來第3快入球紀錄；最快入球同在今屆，為較早前B組阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美僅23秒的入球。下半場65分鐘，盧卡古接應奇雲迪布尼直線妙傳單刀破網，卻被視像裁判（VAR）指腳尖越位而無效，連同首仗在內，他累計個人三度「食詐糊」，至今兩戰仍「食白果」。

80分鐘，比利時門將卡斯迪爾斯大腳長傳予突破越位的迪布尼射成2：0完場，打開勝利之門下以3分升上次席。下周五便年屆33歲的迪布尼賽後滿意球隊表現道：「相比於首仗不敵斯洛伐克，我軍這仗表現大為改善，若非錯失一些機會，應可以較大比數勝出。」他承認球隊今屆加入很多年輕球員，並令自己責任更加重大，「我年紀漸大，必須把握最後幾年，向後輩展現作為一個球員和一個領袖的風範」。E組最後一輪比賽是比利時對包尾的烏克蘭，以及榜首羅馬尼亞對第3位的斯洛伐克。