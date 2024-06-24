死亡B組終戰 意大利反克不敗可晉級

西班牙隊連勝克羅地亞和意大利隊後，篤定首名出線16強，暫領前意軍3分，至於阿爾巴尼亞和克羅地亞隊則同得1分，故此曾挫阿軍的意軍若明晨遇克羅地亞不敗便可以次名晉級。「格仔兵」目前形勢被動，此仗既須必勝外，也要期望阿軍不能爆冷挫西班牙才可升上次席確保出線權，但該隊富經驗球員如38歲中場莫迪歷、33歲前鋒卡拉馬歷及35歲翼鋒比列錫等均呈年華老去，令主帥戴歷亦承認道：「相比於2022年尾在卡塔爾獲得世界盃季軍，我們的球員確漸老去。」

迪馬高觸傷小腿 或成意軍左路死穴

格仔兵今屆的另一問題是早段失波，最明顯者莫過於對西班牙上半場已失3球，而被較弱的阿軍逼和一戰也早在11分鐘落後。效力意甲球隊阿特蘭大的中場柏沙歷說：「縱使前面是一場硬仗，但我們相信可面對挑戰。」或令格仔兵增添信心的是，他們歷來9次對賽意軍錄得3勝5和1負的上風成績，並有敵衛費達歷高迪馬高因上仗負西班牙期間觸傷小腿，恐令意軍左後防成為死穴。此外，阿爾巴尼亞前鋒美連達古因高喊民族主義口號，被歐洲足協罰停賽兩場。