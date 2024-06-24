葡萄牙3蛋贈土耳其 F組首名晉級16強 C朗單刀橫傳造就般奴 登歐國盃助攻王

葡萄牙隊首戰2：1絕殺反勝捷克隊，昨仗由3中堅改回踢4人後防陣式，防中祖奧包連夏復任正選；首仗同樣全取3分的土耳其隊，上仗對格魯吉亞隊射入世界波、打破C朗歐國盃處子戰最年輕入球紀錄的19歲新星艾達古拿則先列後備。21分鐘，葡軍左閘紐奴文迪斯傳中，土耳其守將解圍變「助攻」貝拿度施華射入打開紀錄，也是這名曼城中場首次在國際大賽決賽周取得入球。

土耳其守將回傳變擺烏龍

土耳其於28分鐘輸掉今屆第6個烏龍波，當時葡軍右閘祖奧簡斯路前場傳與C朗誤會後，被敵衛艾卡耶甸截得皮球，後者在未知隊友門將比恩迪亞已出迎下回傳，終目送皮球入網及上半場落後至0：2。總計上半場兩軍共被罰5面黃牌，包括葡軍翼鋒拉菲爾利亞奧連續兩仗被指插水領黃，下仗對格魯吉亞隊須停賽。

下半場56分鐘，C朗突破越位後「單刀橫傳」予中場般奴費南迪斯射破曼聯隊友比恩迪亞的十指關，最終助葡萄牙以3：0挫土耳其，賽後兩戰得6分，加上土耳其只得3分、捷克及格魯吉亞各得1分下，提早一輪鎖定首名出線，繼德國及西班牙隊後第3隊出線16強，而土耳其則鬥捷克需力爭不敗保次名晉級。

球迷屢入球場與C朗合照 馬帥關注保安

此外，C朗以39歲零138天，成為歐國盃史上最年長助攻球員，而累積8次則看齊捷克名宿普波斯基，並列歐國盃歷來助攻王，亦改寫了累計上陣27場共2333分鐘的紀錄。不過，此仗比賽中途多次有球迷衝入場內，包括至少有4人上前欲與C朗合照，其中他疑被一名球迷箍着頸部而顯得不高興。事件令主帥馬天尼斯關注球場保安問題道：「幸而支持者是出於善意，但你必須知道若他們出於惡意，便會鑄成大錯。」

馬天尼斯續說：「葡萄牙隊此役延續了首戰2：1勝捷克隊的表現，不同之處是己隊這次早段已開紀錄，球員亦因此既可更冷靜和放鬆心情比賽，亦能更專注防守及控制戰局。以分組賽首名晉級是件好事，因隊中還有很多值得上陣的球員，他們理應獲得機會，並可提升球員之間的競爭。我覺得我們已為淘汰賽準備就緒。」此外，土耳其隊的皇家馬德里中場19歲新星艾達古拿至70分鐘才後備上陣，教練蒙迪拿賽後證實對方首仗挫格魯吉亞隊期間受傷，故此認為對方這仗不能比賽超過30分鐘。

（F組戰報）