港男欖亞洲賽五連霸 連挫阿聯酋大馬韓國封王

今屆亞洲男子欖球錦標賽採單循環制，參賽隊伍包括香港、馬來西亞、韓國及阿聯酋隊。港隊在6月1日展開的揭幕戰中，主場以52：5大勝阿聯酋隊，先拔頭籌。他們隨後於8日作客馬來西亞，未受考驗下以70：6大勝而回，豪取兩連勝。

雲達史密戴帽 主場大勝韓國

港隊在壓軸一戰迎戰韓國隊，隊長曉湯姆甫開賽2分鐘便接應雲達史密妙傳，在中路撕破對手防線達陣，艾迪亞再踢入兩記罰球，為球隊領先13：0。雲達史密和艾迪亞隨後接連建功，加上薩耶斯臨完半場達陣，艾迪亞也射入所有附加罰球，助港隊將優勢擴至34：0完半場。

港隊在下半場初段與對手拉鋸，小將艾維迪比在47分鐘達陣打破僵局，雖然韓軍隨後憑一記反擊破蛋，但港隊隊長夏斯迪在達陣線前的混戰建功，雲達史密隨後梅開二度，末段再有麥尼特「埋齋」，助港隊大勝67：7，豪取5連霸。

主帥樂見小將冒起

港隊主帥道格拉斯在賽後表示，球員打出賽前部署，在上半場給予對手壓力，又稱球隊小將表現不俗，「張迦沔年僅19歲，艾維迪比和麥尼特只得21歲，很高興看見這些年輕球員冒起」。港隊今前往智利首都聖地牙哥，進行為期3星期的海外集訓。