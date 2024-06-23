兩港超隊自降甲組 深水埗覓贊助未果 晉峰：暫別職業足球舞台

晉峰季尾盛傳先後與多隊商討合併方案，亦曾入紙希望續戰港超，但最終未能成事。港超聯賽會日前開會後，晉峰總教練何信賢證實球隊上周初已向香港足總申請自降港甲業餘聯賽，「決定暫時離開職業足球的舞台」。他事後在社交網撰文致歉，盼職球員及球迷諒解球會決定，又稱過去4年未能有好成績報答兩名班主付出，亦令很多支持的球迷失望，「沒有帶來好的成績，希望你們可以原諒我！」他續說，香港所有足球從業員都好需要各界支持，盼將來有更多老闆或企業能夠支持香港足球。

晉峰曾邀台女團樂天女孩助興

深水埗義賣籌得5萬未竟全功

晉峰於2020/21年球季在疫情期間首戰港超，起用粉紅色主場球衣，首季以尾二第7名完成，前季排尾三第8，季中曾簽入今季轉投大埔的應屆香港足球先生陳肇鈞，以及煞科戰安排台灣人氣女團「樂天女孩」訪港入場助興；然而剛於上月底結束的球季，20戰僅1勝7分排第11名包尾。班主之一黃俊雄除了是足總董事局成員，亦是現屆深水埗區議員。

另邊廂，深水埗雖然本月初曾公開「最後呼籲」，稱需一周內籌得不少於150萬元贊助資金才能續留港超，亦在球衣義賣活動籌得約5萬元。然而這支地區球隊昨宣布，經過多次磋商，目前仍欠缺足夠商業贊助支持來季球會營運，經再三考慮決定退出港超。總監高俊基提及，有兩間贊助商在最後一刻決定退出，因此宣布將棄戰港超及自降甲組，稱已盡力爭取留下及不留遺憾。

來季暫餘8隊 九龍城傳欲升超

隨着晉峰及深水埗退出，來季港超目前只餘8隊。有指另一支區隊、應屆港甲冠軍駿英九龍城有意升班，若然成事或由上季曾任深水埗助教的陳銘剛執教，陣中兩名前港腳曾錦濤及陳文輝亦可能隨隊再戰港超。