兩藉VAR得益 格魯吉亞仍遭捷克逼和

由於捷克及格魯吉亞隊首輪分別受挫葡萄牙和土耳其隊，所以兩軍此役不容再失，而雙方開賽後亦踢來開放，惟捷克勝在組織及經驗上勝一籌，令格軍只能藉拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞施展突擊，卻又不時被敵衛以硬朗踢法阻截。24分鐘，捷克前鋒當荷路錫衝門被格軍門將馬馬達舒維利擋出，但皮球反彈中當荷路的頭部後再擊中手部入網，經視像裁判（VAR）介入後，球證終判捷克「食詐糊」。

事實是馬馬達舒維利乃格軍上半場保持清白的最大功臣，事關他曾作出至少七度力挽狂瀾，其中包括在29分鐘再次沒收當荷路射門，以及補時拍出另一捷克鋒將柏德列舒希克的近射等致命攻門。完半場前，VAR證實捷克守將卡積治禁區內犯手球被判12碼，格軍由鋒將米卡達捷操刀得手領前上半場。

盧保恩尼迪斯錯失絕殺良機

下半場59分鐘，捷克中場簡卡華頭槌攻門中柱後，皮球隨即反彈中柏德列舒希克的胸口彈入扳平。此後兩軍互有攻守，完場前一刻，格軍前場出現三打二的有利情况，卻因後備上陣的前鋒盧保恩尼迪斯半單刀下怒射高出而喪失絕殺機會。