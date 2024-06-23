德國迎瑞士搶首名 拿高斯文拒為淘汰賽留力

德國隊於2014年四奪世界盃，卻在2018和22世盃分組賽出局，而在2016及2021年舉行的歐國盃則先後在4強和16強止步；換言之，上次晉身重要階段已是8年前的事，卻在今屆歐國盃在拿高斯文領軍下脫胎換骨，於A組分別以5：1和2：0輕取蘇格蘭及匈牙利隊，分別領前瑞士隊和第3位蘇格蘭隊兩分和5分下，提早鎖定16強席位。

蘇格蘭生死戰撼匈牙利

泰亞尼腿筋傷已離大軍

拿高斯文說：「以小組首名出線的重要的。我們將爭取3戰全勝，所以別猜想下仗正選陣容上會有7個調動。」故此，門將紐亞、後衛魯迪格、甘美治、中場根度簡、穆斯亞拿及前鋒富洛克有望再度擔正，而瑞士則據報有中場薩卡利亞和鋒將史堤芬蘇巴上陣成疑，但上仗打和蘇格蘭期間射入世界波的翼鋒梳頓沙基利說：「己隊懷着信心迎接這仗，明顯地，我們的目標是令德國難受。」32歲的他曾於2012至15年間為拜仁慕尼黑上陣81次入17球。

同組兩連敗的匈牙利隊與蘇格蘭同上演背水之戰，但後者可司職左閘或中堅的基蘭泰亞尼，因上場觸傷腿筋已退隊，並已返回阿仙奴治療，今屆比賽已無緣復出，而另一守將樸迪奧斯續停賽下，令「夫添」作賽的匈軍或可首響頭炮。