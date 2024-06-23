法國激戰和荷蘭 麥巴比未上陣 基沙文頻失機 迪甘斯嘆攻力疲弱

基利安麥巴比上仗險勝奧地利隊末段鼻樑骨折，昨仗列為後備但賽前仍戴上黑色面罩熱身。法國隊此役改由基沙文擔任隊長，與馬體里體育會隊友的荷蘭隊前鋒迪比鬥射術，中場則由曹亞文尼擔正。兩隊開賽後互有攻門，荷蘭正選唯一變動、今屆首次正選上陣的右翼衛謝利美費林邦，開賽不足1分鐘後即有半單刀射門但被法國門將邁治蘭瓦解。13分鐘，基沙文近門先未能起腳，之後勉強施射又高出。兩分鐘後，荷蘭前鋒加普左路切入右腳抽射又被邁治蘭擋出。

下半場65分鐘，基沙文接應尼高路簡迪妙傳入楔門前起腳乏力，被荷蘭門將華布根撲出。3分鐘後，荷蘭中場沙維西蒙斯在混戰中補射得手，但經視像裁判（VAR）覆核後，指其身在邁治蘭身旁的隊友杜費斯越位而判「食詐糊」。法國尾段換入中鋒基奧特，荷蘭亦派出上仗對波蘭隊奠勝功臣的後備奇兵韋格賀斯，惟雙方最終互交白卷完場，亦是今屆首場未有入球賽事。法國隊中場尼高路簡迪則成為今屆首名頭兩仗都當選單場最佳的球員。

波蘭不敵奧地利 今屆首隊出局

荷蘭及法國賽後同是兩戰得4分續排D組前兩名，奧地利隊則藉查奧拿、巴姆加特拿及阿拿奧杜域先後建功，以3：1輕取有箭頭羅拔利雲度夫斯基傷癒在60分鐘後備上陣復出的波蘭隊，賽後以3分排第3。兩戰皆北的波蘭隊已篤定包尾，成為今屆首支出局球隊，也是該隊近5屆第4次分組賽出局。

法國教練迪甘斯賽後說：「我們已做足一切，無奈球員欠臨門一腳，只能與這仗踢得較保守的荷蘭隊各1分。」迪帥又提及麥巴比的傷勢漸好轉，「若這是決定性比賽，我或會再三考慮是否派和他上陣」，惟迪帥亦考慮到麥巴比的感覺，「始終他須戴上面罩比賽，那是會影響視力的，這是一種冒險。我希望他未來數天繼續康復，下場對波蘭時可為球隊重拾射門鞋」。至於前鋒基沙文，則為浪費兩個近射的黃金機會而遺憾，但亦稱「我們不用恐慌，球隊的入球將會出現」。

高文認重守踢法沉悶

質疑被判入球詐糊

另一邊廂，荷蘭教頭朗奴高文也承認球隊此役注重防守和比較沉悶，但說：「法國是熱門奪標球隊呢！而且我相信他們也為取1分而高興。」他又特別質疑因杜費斯越位而判入球無效，「他當時並沒參與進攻，故此該入球應該成立」。