明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿根廷衛冕首擊挫加國

【明報專訊】美洲國家盃昨於美國揭開戰幔，衛冕之師阿根廷隊於揭幕戰以2：0擊敗加拿大隊，於A組旗開得勝。是役交出一次助攻的球王美斯歷來美洲盃第35次上陣，打破此項賽事紀錄。

近3年連奪美洲盃及世界盃冠軍的阿根廷隊，昨迎來美洲盃衛冕之路首擊面對加拿大隊，雖然開賽8分鐘翼鋒迪馬利亞一次反擊單刀被加軍門將基比奧撲出，但形勢佔優的「藍白軍團」戰至下半場49分鐘有中場阿歷斯麥亞里士打殺入禁區後奮不顧身快基比奧一步，在被對方撞倒自己前一刻傳予前鋒祖利安艾華利斯射入空門開紀錄。

美斯35次上陣創紀錄

其後美斯接連有兩次半單刀機會，但均未能逃過基比奧的十指關。結果他在88分鐘直線妙傳予後備上陣的前鋒拿達路馬天尼斯，後者隨即射過基比奧的「大細」入網，終以2：0淨勝加拿大。

是役踢足全場的美斯，歷來第35次在美洲盃上陣，超越智利隊名宿門將沙治奧李榮士東在1953年寫下的34場紀錄，成為史上在此賽事披甲次數最多的球員。賽後他承認此仗贏得不輕鬆，「這是場非常體力化的比賽，對方令我們只有很小進攻空間，慶幸能以勝利作結」。主帥史卡朗尼則表示：「這仗早段令我想起上屆世盃首戰對沙特阿拉伯隊（當時阿根廷輸1：2），但最後我們踢出了更像樣的表現。」

戰畢此仗後，阿根廷將在香港時間下周三早上9時轉戰智利隊；加拿大則在同日早上6時先鬥秘魯隊。

上 / 下一篇新聞