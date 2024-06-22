明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

日本男排睽違奧運獎牌52載 美非裔混血兵舉足輕重

【明報專訊】除了男足，日本隊不少項目也有「混血兵團」湧現。其中近年再次躋身世界列強的男子排球隊，在美裔主攻手高橋藍及非裔快攻手艾巴迪丹等混血兵坐鎮下，今屆巴黎奧運矢志相隔52年重返頒獎台。

日本隊自1964年東京奧運首設排球項目後，首3屆均能打入三甲，1972年慕尼黑奧運更奪金而回。日本隊藉去年奧運外圍賽出線，連續兩屆參賽。該隊今年3月公布的2024年度國家隊32人名單中，便有5名混血球員，分別是父親為美國人的主攻手高橋藍與快攻手渡邊晃瑠、父親為非裔的快攻手村山豪、父親來自尼日利亞的快攻手艾巴迪丹，以及父親為伊朗人的接應二傳高橋慶帆。

「日本保特」薩尼布朗戰男子100米

這5人當中，高橋藍和艾巴迪丹皆有入選日本隊正參與世界男排聯賽，今夏大有機會與陣中球星石川祐希等人聯手在巴黎奧運衝擊獎牌。至於本周一確認取得奧運資格的日本女隊，陣中亦有父親為尼日利亞人的攻擊手宮部藍梨在陣，將爭取繼2012年倫敦奧運後再奪獎牌。

個人項目方面，在奧運田徑積分期本月30日截標前，日本隊有兩名混血跑手已符合成績門檻率先取得入場券。有「日本保特」之稱的加納裔飛人薩尼布朗將出戰男子100米，多哥裔的村竹李察則入圍男子110米跨欄；而3年前在東京主場奪金的美裔柔道男將艾朗禾夫，今屆續戰捍衛男子100公斤級金牌。

（奧運前瞻）

上 / 下一篇新聞