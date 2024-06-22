日本男排睽違奧運獎牌52載 美非裔混血兵舉足輕重

日本隊自1964年東京奧運首設排球項目後，首3屆均能打入三甲，1972年慕尼黑奧運更奪金而回。日本隊藉去年奧運外圍賽出線，連續兩屆參賽。該隊今年3月公布的2024年度國家隊32人名單中，便有5名混血球員，分別是父親為美國人的主攻手高橋藍與快攻手渡邊晃瑠、父親為非裔的快攻手村山豪、父親來自尼日利亞的快攻手艾巴迪丹，以及父親為伊朗人的接應二傳高橋慶帆。

「日本保特」薩尼布朗戰男子100米

這5人當中，高橋藍和艾巴迪丹皆有入選日本隊正參與世界男排聯賽，今夏大有機會與陣中球星石川祐希等人聯手在巴黎奧運衝擊獎牌。至於本周一確認取得奧運資格的日本女隊，陣中亦有父親為尼日利亞人的攻擊手宮部藍梨在陣，將爭取繼2012年倫敦奧運後再奪獎牌。

個人項目方面，在奧運田徑積分期本月30日截標前，日本隊有兩名混血跑手已符合成績門檻率先取得入場券。有「日本保特」之稱的加納裔飛人薩尼布朗將出戰男子100米，多哥裔的村竹李察則入圍男子110米跨欄；而3年前在東京主場奪金的美裔柔道男將艾朗禾夫，今屆續戰捍衛男子100公斤級金牌。

（奧運前瞻）