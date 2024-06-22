大和混血世代列陣 巴黎奧運男足衝獎牌 日本足球未來新力量

現今球壇不少代表隊包括港足在內，都會起用一定數量入籍兵，以即時提升實力。日本隊早於90年代起用拿武士瑠偉及呂比須等巴西裔入籍兵，其後亦有三都主等名將，日本足球發展自此穩步上揚。日本青訓近年已步入收成期，入籍兵需求明顯減少，不過今屆巴黎奧運的U23適齡球員，不乏含有片假名英文名的混血球員，在日本梯隊人數比率上有顯著增加。

藤田讓瑠小久保玲央助U23亞盃封王

今年5月4日在卡塔爾舉行的U23亞洲盃決賽，補時9分鐘日本隊被罰12碼，憑門將小久保玲央「捉到路」撲出，終保住1：0勝局挫烏茲別克隊，以冠軍身分取得巴黎奧運資格。連同當選賽事最佳球員的隊長藤田讓瑠，這隊「小藍武士」就有4名混血球員。

藤田與小久保父親同樣是尼日利亞人，另一冠軍成員的鋒將佐藤惠允，父親則是哥倫比亞人。後備門將野澤大志美日混血，全名有英文名Brandon；已成大國腳的加納與日本混血左閘佳史扶，在日職FC東京及日本隊均被視為「長友佑都二世」栽培。他們共通點，是土生土長在日本接受教育及足球，既有出眾身體質素，亦有日本球員重視紀律的特點。

具外援體質 在日土生土長學法

今年初亞洲盃門將鈴木彩艷，在美國出生後便隨加納人父親回日本生活，青年軍到一隊都在日職浦和紅鑽學習足球技術。他與藤田讓瑠在日職磨練多年後，現同樣效力日資的比利時球會聖圖爾登；英文名Brian的光頭門將小久保玲央則在葡超賓菲加B隊；明日之星還有20歲「爆炸頭」美日混血中堅亨利卓斯，他3歲起到美國生活9年後返日讀高中，憑外援般高大身形及體格，很快外流歐洲加盟德甲史特加二隊，被視為日本中堅未來。

日媒：外勞增加締造更多混血健將

日本出版社《東洋經濟》2019年底曾報道，每年訪日外國旅客逾3000萬人，同時為彌補本地勞動力減少，在日工作外勞不斷增加，因而更多外國人與日本女性結婚在日定居，引伸愈來愈多代表日本的混血運動員。如2019年的日本U17正選11人有3名是混血球員。藤田讓瑠提及：「我年少時從沒離開過東京，甚至不會說英語，父親在家和我都是說日語」；鈴木彩艷也稱自小已在日本，幾乎沒有在出生地美國的記憶，「若小時候在海外長大，可能感受會不同，但我在日本成長和接觸足球，我為代表日本隊感自豪」。他們雖可選擇代表父親的祖國，但異口同聲說「從來無想過」。

巴黎奧運男足項目將於7月24日至8月9日舉行，日本隊上屆在東京主場得第4，離獎牌只差一步，今屆在D組將對巴拉圭、馬里及以色列隊；至於上兩屆金牌得主巴西隊於今年初奧運資格賽不敵阿根廷隊，無緣參賽問鼎三連霸。

（奧運前瞻）