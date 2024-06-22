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2024年6月22日星期六
英格蘭續沉寂遭丹麥逼和 修夫基用人排陣再捱批 名宿轟未充分發揮球員實力
西班牙藉意軍烏龍球致勝 兩連捷鎖定16強席位
葡萄牙動土爭連勝 比比望以漂亮勝仗獻球迷
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日本男排睽違奧運獎牌52載 美非裔混血兵舉足輕重
阿根廷衛冕首擊挫加國
港產中鋒大衛穆卡參加NBA選秀 盼次輪獲選寫香港歷史
港保齡球公開賽下周開打 港將盼奪冠別南華會
體壇快訊：馬體會今夏訪港鬥傑志
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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英格蘭續沉寂遭丹麥逼和 修夫基用人排陣再捱批 名宿轟未充分發揮球員實力
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