明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

比利時鬥羅馬尼亞無退路 烏克蘭反克斯國開齋

【明報專訊】在歐洲國家盃E組出師不利的比利時隊，明晨次輪迎戰手握3分的羅馬尼亞隊幾近不容再失。而同組的烏克蘭隊昨晚以2：1反勝斯洛伐克隊，雙方兩戰同得3分，將在最後一輪力爭出線。

世界排名第3的比利時隊日前在歐國盃E組首輪面對世界第45的斯洛伐克隊，全場未有太大優勢外，更有前鋒盧卡古屢失良機及兩度「食詐糊」，終以0：1不敵斯洛伐克。這亦是主帥泰迪斯高自去年2月接掌「歐洲紅魔」後，領軍15場以來首敗。不過，比利時隊技術總監兼名宿科高達倫則力撐對方道：「有時比賽過程不完全由教練所控制，但他（泰迪斯高）是我見過最認真的教頭之一，賽前的分析、球員的踢法、排陣及戰術等都準備得非常充足，我相信他是比軍正確的人選，希望球迷可繼續信任球隊。」

烏斯兩戰同積3分 末輪力爭出線

羅馬尼亞方面，名宿赫傑之子伊亞尼斯赫傑則認為球隊將面對較擊敗烏克蘭一仗更大的挑戰，「這將是完全不同的賽事，對手是爭標分子，且矢志收復失地，我們必須拿出比上仗更強的鬥志去應對」。

至於同組的烏克蘭在首戰不敵羅馬尼亞後，昨雖於17分鐘被斯洛伐克翼鋒艾雲舒蘭斯頂入，連續兩仗有「士哥」，亦是自斯洛伐克獨立後隊史第二人在國際大賽單屆入超過一球。不過其後漸見起色的烏克蘭，在54分鐘藉反擊由中場沙柏蘭高左腳燙射死角得手扳平。及至80分鐘，烏軍前鋒耶梅卓克接應長傳近門控射破網，終助球隊以2：1反勝斯洛伐克。賽後雙方兩戰同得3分，其中烏軍將於E組末輪惡鬥比利時，斯軍則鬥羅馬尼亞。

上 / 下一篇新聞