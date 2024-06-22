比利時鬥羅馬尼亞無退路 烏克蘭反克斯國開齋

世界排名第3的比利時隊日前在歐國盃E組首輪面對世界第45的斯洛伐克隊，全場未有太大優勢外，更有前鋒盧卡古屢失良機及兩度「食詐糊」，終以0：1不敵斯洛伐克。這亦是主帥泰迪斯高自去年2月接掌「歐洲紅魔」後，領軍15場以來首敗。不過，比利時隊技術總監兼名宿科高達倫則力撐對方道：「有時比賽過程不完全由教練所控制，但他（泰迪斯高）是我見過最認真的教頭之一，賽前的分析、球員的踢法、排陣及戰術等都準備得非常充足，我相信他是比軍正確的人選，希望球迷可繼續信任球隊。」

烏斯兩戰同積3分 末輪力爭出線

羅馬尼亞方面，名宿赫傑之子伊亞尼斯赫傑則認為球隊將面對較擊敗烏克蘭一仗更大的挑戰，「這將是完全不同的賽事，對手是爭標分子，且矢志收復失地，我們必須拿出比上仗更強的鬥志去應對」。

至於同組的烏克蘭在首戰不敵羅馬尼亞後，昨雖於17分鐘被斯洛伐克翼鋒艾雲舒蘭斯頂入，連續兩仗有「士哥」，亦是自斯洛伐克獨立後隊史第二人在國際大賽單屆入超過一球。不過其後漸見起色的烏克蘭，在54分鐘藉反擊由中場沙柏蘭高左腳燙射死角得手扳平。及至80分鐘，烏軍前鋒耶梅卓克接應長傳近門控射破網，終助球隊以2：1反勝斯洛伐克。賽後雙方兩戰同得3分，其中烏軍將於E組末輪惡鬥比利時，斯軍則鬥羅馬尼亞。