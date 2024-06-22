葡萄牙動土爭連勝 比比望以漂亮勝仗獻球迷

【明報專訊】葡萄牙隊明晨將於歐洲國家盃F組次輪面對同樣手握3分的土耳其隊，這支前屆盟主上輪僅靠小將法蘭斯高干斯卡奧的絕殺入球反勝捷克隊，是役有望續刷新最年長上陣紀錄的後衛比比，期望球隊此仗可更積極尋找入球，以一場漂亮勝仗送給球迷。
已年屆41歲的比比，曾效力西甲豪門皇家馬德里長達10年，近季才返葡超的母會波圖，且表現續勇下，不論在球會或國家隊均穩佔正選一席。日前在歐國盃首輪擔正、以41歲零113天之齡，成為賽事史上最年長上陣球員。接下來每仗只要上陣便會刷新紀錄的他笑言：「我對這紀錄感自豪，這證明我老而彌堅，表現不輸年輕人。這已是我第5次參加歐國盃，但我仍為能代表國家出戰這樣的大賽感興奮。不過在寫下里程碑的同時，若能在今屆笑到最後便會是最完美的結果了。」他亦不諱言雖然首仗全隊踢得不俗，但面對土耳其隊將是另一挑戰，並預期對手會較捷克隊更積極進攻，因此期望葡軍亦可在此仗積極尋找入球，以一場漂亮勝仗送給球迷。
至於上輪後備上陣曾「食詐糊」的葡軍前鋒迪亞高祖達，則認為土耳其整體實力較捷克高，相信將是一場開放性的進攻大戰。
土耳其守將巴達卡治：必須改善防守
由於雙方只要再贏一場便可提早出線，暫列榜首的土耳其亦矢志在強敵面前爭取分數，後衛巴達卡治稱：「上仗己隊雖然贏波，但同時讓敵軍製造了不少機會，這是今仗必須改善的，否則將難以與葡軍匹敵。」值得一提的是，兩軍過去曾交手9次，葡軍以7勝2負佔優，而最近一次是2022年的世界盃外圍賽，當時葡萄牙以3：1取勝。
另外，同組首輪皆告負的格魯吉亞及捷克隊將先於今晚先交手，力爭3分保住出線希望。