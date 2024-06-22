葡萄牙動土爭連勝 比比望以漂亮勝仗獻球迷

已年屆41歲的比比，曾效力西甲豪門皇家馬德里長達10年，近季才返葡超的母會波圖，且表現續勇下，不論在球會或國家隊均穩佔正選一席。日前在歐國盃首輪擔正、以41歲零113天之齡，成為賽事史上最年長上陣球員。接下來每仗只要上陣便會刷新紀錄的他笑言：「我對這紀錄感自豪，這證明我老而彌堅，表現不輸年輕人。這已是我第5次參加歐國盃，但我仍為能代表國家出戰這樣的大賽感興奮。不過在寫下里程碑的同時，若能在今屆笑到最後便會是最完美的結果了。」他亦不諱言雖然首仗全隊踢得不俗，但面對土耳其隊將是另一挑戰，並預期對手會較捷克隊更積極進攻，因此期望葡軍亦可在此仗積極尋找入球，以一場漂亮勝仗送給球迷。

至於上輪後備上陣曾「食詐糊」的葡軍前鋒迪亞高祖達，則認為土耳其整體實力較捷克高，相信將是一場開放性的進攻大戰。

土耳其守將巴達卡治：必須改善防守

由於雙方只要再贏一場便可提早出線，暫列榜首的土耳其亦矢志在強敵面前爭取分數，後衛巴達卡治稱：「上仗己隊雖然贏波，但同時讓敵軍製造了不少機會，這是今仗必須改善的，否則將難以與葡軍匹敵。」值得一提的是，兩軍過去曾交手9次，葡軍以7勝2負佔優，而最近一次是2022年的世界盃外圍賽，當時葡萄牙以3：1取勝。

另外，同組首輪皆告負的格魯吉亞及捷克隊將先於今晚先交手，力爭3分保住出線希望。