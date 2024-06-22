西班牙藉意軍烏龍球致勝 兩連捷鎖定16強席位

兩軍連續5屆在歐國盃對撼，過去兩屆分別在16強及4強遭意軍淘汰的「狂牛軍團」，昨仗甫開賽採取主動，但被全場8次撲救的意軍門將基安盧基當拿隆馬力挽狂瀾，半場互無紀錄。戰至55分鐘，西班牙憑翼鋒尼高拉斯威廉斯左路發難傳中，皮球穿過艾華路莫拉達及當拿隆馬後，意大利後衛卡拉科利反應不及撞入自家龍門，最終亦藉這全場唯一入球小勝1：0。西班牙成為繼A組德國隊後，今屆第2支錄得兩連勝鎖定出線16強的球隊，最後一仗將面對阿爾巴尼亞隊。

西班牙繼首仗3球大勝克羅地亞隊後，面對另一強隊續展現強勢。主教練迪拉富安迪賽後說：「我們打敗歐洲冠軍，對此十分自豪。即使淘汰賽的對手開始了解我們，接下來的比賽會更困難，但我堅信只要保持努力，就沒有球隊比我們更優秀。」該隊中場洛迪卡斯簡迪昨仗因向球證投訴領黃，累積兩面黃牌後將缺席下仗鬥阿爾巴尼亞。

巴治奧觀賽遇劫 額頭受傷縫針

此外，意大利隊名宿巴治奧昨在意大利北部的寓所與家人收看意大利隊賽事直播期間遇劫，最少5名兇徒闖入其住宅內，巴治奧試圖阻止時遭其中一人用槍柄擊傷額頭，需送院縫針。他事後感謝各界關心，「現在剩下的就是克服恐懼」。