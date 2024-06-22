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體育

英格蘭續沉寂遭丹麥逼和 修夫基用人排陣再捱批 名宿轟未充分發揮球員實力

【明報專訊】英格蘭隊昨在歐洲國家盃C組次仗，縱有射手哈利卡尼今屆開齋，但被丹麥隊逼和1：1失分，未能提早出線16強。「三獅軍團」表現續沉寂，主帥修夫基賽後遭一眾名宿以至球迷口誅筆伐。

英格蘭昨與丹麥合演上屆4強翻版，當時英軍在溫布萊主場加時險勝2：1。昨仗英國王儲威廉及丹麥國王弗雷德里克十世均為座上客。縱首戰險勝塞爾維亞隊捱批，領隊修夫基仍維持正選11人；丹麥隊正選有8名現役及前英超兵，包括曼聯雙星海倫及基斯甸艾歷臣。

卡尼開齋難阻三獅失分

賽事在法蘭克福的德國商業銀行球場舉行，英軍早段受場地質素影響發揮，基爾獲加和祖迪比寧咸先後滑倒，前者到場外更換球靴後，18分鐘快對手一步入楔傳中造就卡尼門前破網，攻入今屆首球兼累積64個國際賽入球，續刷隊史紀錄。但這名拜仁慕尼黑射手在34分鐘解圍不遠，被丹麥中場摩頓胡文特截球後，以一記離門約30碼割草式遠射中柱彈入扳平，半場踢成1：1。

是役頻在中路現身的菲爾科頓，在55分鐘禁區頂射門中柱。修夫基69分鐘一口氣收起鋒將卡尼、科頓及布卡約沙卡，換入奧尼屈堅斯、查洛保雲及伊比爾治伊斯，前者入替兩分鐘後入楔埋門被丹麥門將卡斯柏舒米高擋出。丹麥完場前有更多機會，中場賀積查治燙射僅斜出，兩隊終維持上半場比數各得1分。

英格蘭C組1勝1和4分續居首，兩連和的丹麥與斯洛文尼亞隊同得兩分，在得失球差、得球及黃牌數量均相同，據賽例丹麥藉較高外圍賽總排名力壓對手暫列次席。英軍下周三凌晨最後一輪鬥斯洛文尼亞；丹麥則對以1分排榜尾的塞爾維亞。

賽後一眾「三獅」名宿均批評修夫基，英軍前隊長舒利亞認為修夫基未有令球員發揮應有實力，「科頓及比寧咸過去一季都是最佳球員，但這場表現並不出色，修夫基未能發揮他們最大能力。沒有一個英格蘭球員這仗能完成本分」。另一前隊長里奧費迪南也稱英軍正選陣容欠平衡，「這導致球員無法發揮在球會的水準。修夫基還未意識到應安排科頓任進攻中場」。名宿加歷查更稱：「今屆歐國盃很精彩，但英格蘭踢了兩場最沉悶的比賽。」

彭馬未被派落場惹球迷不滿

此外，應屆英超最佳青年球員、在車路士貢獻27球及15次助攻的高爾彭馬，首兩仗坐冷板未曾上陣，引來眾多球迷到英格蘭隊社交網留言抱不平。被問到為何續起用阿歷山大阿諾特任中場，修夫基稱因未能找到人選取代缺態落選的加雲菲臘斯，「我們正嘗試不同方案，但目前未做到預期的流暢度」。至於艾歷臣等丹麥戰將均稱，球隊是役表現更佳，理應獲勝而非只得1分。

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