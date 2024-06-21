體壇快訊：賓妮重傷緣盡巴奧

活塞解僱主帥威廉斯

底待律活塞日前宣布解僱上任僅一年的主教練蒙迪威廉斯，由於雙方去夏簽下一紙長達6年總值7850萬美元（約6.1億港元）的合約，外界料「分手費」不菲。另日前奪得隊史第18座NBA總冠軍的波士頓塞爾特人，落實將在美國東岸時間今早11時於市內辦勝利巡遊。

秘魯美洲盃首戰鬥智利

美洲國家盃今早由阿根廷隊鬥加拿大隊演揭幕戰，同處A組的秘魯隊則於明早鬥智利隊。去屆殿軍的秘魯隊仍以40歲前鋒荷西古里路掛帥，而曾於2015及16年封王的智利隊，兩名箭頭包括35歲的阿歷斯山齊士及34歲的伊度亞度華加斯，料仍是取分主力。

李斯特城委谷巴掌帥

來季將升班英超的李斯特城，前帥馬利斯卡月初被另一豪門車路士挖角，昨終落實委任曾帶領諾定咸森林升上英超的谷巴為新帥，並與這名44歲威爾斯籍教頭簽約3年至2027年。

梅利背傷皇后會盃退賽

英籍前世界一哥梅利昨於主場續戰皇后會盃網球錦標賽，惟他在男單16強戰至首盤中段落後局數1：4時，因背傷決定退賽，令澳洲籍對手佐敦湯臣提早晉級；而早前已落實最後征奧的梅利，未知能否趕及參戰下月底展開的巴黎奧運。另外，國家隊一姐鄭欽文昨於柏林公開賽女單16強，以直落兩盤4：6不敵應屆法網女雙冠軍的捷克籍星將施妮雅高娃。