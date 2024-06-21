港男女欖遺材賽爭入奧 今摩納哥掀戰幔 男隊首戰對手退賽先勝

香港男、女子七人欖球隊在去年11月在日本大阪舉行的巴黎奧運亞洲區資格賽失利，雙雙轉戰遺材賽爭取奧運最後一席。在這次遺材賽，12支參賽球隊共分成3組，港男隊與西班牙、巴布亞新畿內亞及巴西位列C組，港女隊則與烏干達、巴拉圭及牙買加同列B組。在單循環的小組賽後，每組頭兩名及兩支成績最好的第3名球隊可晉級8強，再透過淘汰賽決出冠軍，以爭奪巴黎奧運資格。

姚錦成退下火線 房傑鋒接棒領銜

香港男隊在去年的亞洲區巴黎奧運資格賽中，於決賽遭東道主日本隊絕殺，未能直接拿下奧運入場券，星級翼鋒姚錦成在此役過後逐漸退下火線，其師弟房傑鋒則成功接棒，在香港七欖銀劍賽和挑戰者系列賽等國際賽事皆有亮眼表現，最終他與另一華將李卡度、隊長禾獲特、高凡迪爾、虎拿當尼、蔡紀駿、甘子奇、史戴爾斯、丹馬克、拜恩菲立斯、杜靴迪和靴貝特獲選入港隊在遺材賽的12人大軍名單。

港隊面對世巡賽隊伍西班牙隊，料迎來一場硬仗，而世界欖球協會日前則發聲明證實巴布亞新畿內亞隊因證件問題退賽，對同組的港隊或造成影響，因8強的種子排名按小組賽成績而定。

港女欖今先鬥巴拉圭

女子組方面，港隊續由隊長高香慧、莊嘉欣、藍嘉敏等經驗老到的球員領軍，同組的烏干達及巴拉圭隊皆是今季挑戰者系列賽的競爭對手。港隊日前亦在摩納哥當地跟薩摩亞隊「拍跳」寓賽於操。

港隊主教練莊保羅表示，麾下期待與列強較量，「在這項賽事的隊伍之中，我們可能並不起眼，也很可能會被低估實力，但這或許更適合我們。對男、女子球員而言，無論表現如何，他們都將身處一個能讓他們獲益良多的環境，教人興奮」。