塞爾維亞最後一擊逼和斯洛文尼亞 保出線懸念

斯洛文尼亞隊此戰沿用上仗逼和丹麥隊的正選11人；塞爾維亞隊則有3個調動，包括由杜辛泰迪治取代上輪傷出兼退隊的中場菲臘高斯迪。

雙方半場互交白卷後，斯軍戰至69分鐘由右閘卡尼克後場突破策動攻勢，交予隊友艾斯歷後再接應對方回傳，後上撞射得手開紀錄。兩分鐘後他再擋到塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域的近射令皮球中楣彈出。不過塞軍在補時最後一擊靠角球攻勢，由前鋒盧卡祖域頭槌頂入，最終各一言和，斯軍兩戰皆和後，小組最後一輪將於下周三凌晨3時惡鬥英格蘭隊；塞軍同一時間則面對丹麥隊。

阿裔記者展雙頭鷹被註銷採訪證

另外，一名阿爾巴尼亞裔科索沃籍記者周一在C組塞爾維亞隊0：1不敵英格蘭隊中，於場邊直播報道期間向塞軍球迷展示象徵阿爾巴尼亞國徽的雙頭鷹手勢。經塞國足總投訴後，歐洲足協昨證實涉事記者因在該仗期間行為不檢，已被註銷採訪證。而阿爾巴尼亞及塞爾維亞足總另因各自球迷在球場內懸掛橫額「傳遞賽事不適合的挑釁信息」，同被罰款1萬歐元（約8.4萬港元）。