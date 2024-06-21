明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

法國硬撼荷蘭 麥巴比鼻樑骨折上陣成疑

【明報專訊】歐洲國家盃D組首戰齊險勝的法國和荷蘭隊，將於明晨次仗硬碰，勝出一方勢可提早一輪出線16強。「高盧雄雞」前鋒基利安麥巴比上仗末段鼻樑骨折，昨只能作單獨輕度練習，上陣成疑；而敵軍門將華布根則稱懶理對方是否上陣，認為「橙軍」無懼面對任何對手。

麥巴比迄今出席兩屆歐國盃無斬獲，更在日前首戰以1：0挫奧地利隊末段因撞傷鼻子退下火線，賽後證實鼻樑骨折，但不會即時做手術。他昨包紮鼻樑傷處出現訓練場及作單獨輕度練習，未知碰荷蘭隊會否披甲。他曾在社交網寫道：「不冒險，無勝仗。」似乎仍願披甲，但據不少足球專家分析，若法國此役在麥巴比避戰下仍獲勝，相信該名25歲皇家馬德里新兵也不會在第3輪對波蘭隊時復出；換言之，球迷或需至16強才能看到他比賽。

倘若麥巴比最終無緣鬥荷蘭，上輪入替他的37歲中鋒基奧特有望掛帥，法軍中場拉比奧特表示：「麥巴比受傷不是末日，但他缺陣難免令球隊陷入艱難。他是非常重要的隊友，而且是隊長。我相信荷蘭已有他在陣和缺陣的兩套備戰方案。」至於上仗協助橙軍以2：1反勝波蘭的21歲門將華布根則說：「麥巴比在陣與否並不重要，因法國始終是強隊，我們亦無懼任何對手。」荷蘭曾在歐國盃外圍賽被法國以4：0和2：1雙殺，但最終仍以次名出線。

波奧背水一戰 利雲度夫斯基勢復出

同組的波蘭與奧地利明晨交鋒則成背水之戰，前者有大腿受傷避戰首輪的箭頭羅拔利雲度夫斯基，據報近日已復操及有望復出；奧軍主帥蘭歷克則懶理首戰有5名麾下已領取黃牌的停賽危機，「這仗太重要，我們期待着未來，只會不顧一切爭勝」。

上 / 下一篇新聞