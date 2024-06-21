法國硬撼荷蘭 麥巴比鼻樑骨折上陣成疑

麥巴比迄今出席兩屆歐國盃無斬獲，更在日前首戰以1：0挫奧地利隊末段因撞傷鼻子退下火線，賽後證實鼻樑骨折，但不會即時做手術。他昨包紮鼻樑傷處出現訓練場及作單獨輕度練習，未知碰荷蘭隊會否披甲。他曾在社交網寫道：「不冒險，無勝仗。」似乎仍願披甲，但據不少足球專家分析，若法國此役在麥巴比避戰下仍獲勝，相信該名25歲皇家馬德里新兵也不會在第3輪對波蘭隊時復出；換言之，球迷或需至16強才能看到他比賽。

倘若麥巴比最終無緣鬥荷蘭，上輪入替他的37歲中鋒基奧特有望掛帥，法軍中場拉比奧特表示：「麥巴比受傷不是末日，但他缺陣難免令球隊陷入艱難。他是非常重要的隊友，而且是隊長。我相信荷蘭已有他在陣和缺陣的兩套備戰方案。」至於上仗協助橙軍以2：1反勝波蘭的21歲門將華布根則說：「麥巴比在陣與否並不重要，因法國始終是強隊，我們亦無懼任何對手。」荷蘭曾在歐國盃外圍賽被法國以4：0和2：1雙殺，但最終仍以次名出線。

波奧背水一戰 利雲度夫斯基勢復出

同組的波蘭與奧地利明晨交鋒則成背水之戰，前者有大腿受傷避戰首輪的箭頭羅拔利雲度夫斯基，據報近日已復操及有望復出；奧軍主帥蘭歷克則懶理首戰有5名麾下已領取黃牌的停賽危機，「這仗太重要，我們期待着未來，只會不顧一切爭勝」。