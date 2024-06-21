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體育

沙基利轟世界波 瑞士逼和蘇格蘭

【明報專訊】瑞士隊昨晨在歐洲國家盃A組次輪憑翼鋒梳頓沙基利射入世界波，以1：1逼和蘇格蘭隊，他個人連同世界盃連續6屆大賽決賽周有入球。賽後這名32歲星將對未能取勝感失落，但為精彩入球滿足。

連續6屆大賽決賽周有入球

經歷揭幕戰1：5大敗予德國隊的蘇格蘭隊，開賽13分鐘藉反擊開紀錄，中場麥湯米尼撞射，在敵軍中堅法比安舒哈門前伸腳解圍下改變方向入網。不過蘇軍多次後場回傳失誤，結果26分鐘被沙基利截球，第一時間用左腳遠射死角入網扳平。現效力美職芝加哥火焰的他，以32歲零253日之齡成瑞士歷來歐國盃最年長入球球員，兼成隊史首人連續3屆歐國盃有入球，且每屆都入遠射世界波，若連同世盃更連續6屆大賽決賽周建功。

及後雙方未添紀錄，踢成1：1握手言和。A組經過兩輪，德國全取6分鎖定提早出線16強，下周一在末輪將鬥4分緊隨的瑞士；蘇格蘭取得今屆第1分後排第3，尾輪將鬥零分排榜尾的匈牙利隊。沙基利賽後獲膺全場最佳，但他坦言未能全取3分感失望；惟被問及過去哪個世界波是他最難忘時則笑言：「我射入的世界波太多了，但我為此感到滿足，而且這絕對是重要的入球。」至於是役於61分鐘傷出的蘇軍後衛基蘭泰亞尼，主帥奇勒賽後證實對方傷及腿筋，肯定無緣鬥匈牙利。

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