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體育

德國兩連勝率先闖16強 根度簡傳射居功領銜緝「匈」 拿高斯文自動續約兩年

【明報專訊】歐洲國家盃東道主德國隊昨晨在A組次輪，憑隊長根度簡傳射居功，以及19歲新星穆斯亞拿連續兩仗入球，以2：0擊敗匈牙利隊，小組兩戰全勝續居榜首，並成為今屆首支鎖定出線16強的球隊。賽後順理成章獲膺全場最佳球員的根度簡，笑言現時球隊氣氛良好，期望這兩場勝仗會是今屆爭標之路的好開始。

德國昨仗坐陣斯圖加特的MHP球場，改披粉紫漸變色作客球衣續戰，維持在揭幕戰5：1大炒蘇格蘭隊的正選11人，並於22分鐘先開紀錄，中場根度簡在禁區與韋利柯賓爭位相撞令對方失平衡倒地後，一眾匈牙利球員卻放慢腳步，令根度簡上前取球橫傳，造就穆斯亞拿門前混戰中起腳，射中敵衛阿迪拿費奧拿改變方向入網，亦是這名21歲拜仁慕尼黑新星連續兩仗建功，助德國半場領先1：0。

兩戰轟7球 寫隊史分組賽最多入球紀錄

換邊後「日耳曼軍團」戰至65分鐘再入一球，左閘米圖斯達特地波傳中，根度簡門前無人看管撞射破網，終助德軍以2：0擊敗匈牙利，兩戰全勝得6分續居A組榜首，在匈牙利兩戰皆負後，提早一輪鎖定首兩名出線，同時今屆已入7球，刷新球隊2000年入6球的紀錄，成為隊史在歐國盃分組賽入球最多的一屆。

傳射居功的根度簡賽後獲膺全場最佳球員，他笑言：「近年己隊戰績或令外界有所質疑，但我在這裏感覺很好，職球員之間互相信任，希望這兩場會是今屆爭標之路的好開始。」他又大讚將在戰畢今屆賽事後掛靴的中場拍檔卻奧斯，「我與他合作無間，互相在場上已能自然地做好平衡，大家心中知道彼此的想法，亦令我在上前進攻時更放膽及自在」。

德軍主帥拿高斯文亦稱讚麾下的表現明顯較過往改善，「在難纏的對手面前踢出安定的足球並且淨勝兩球，這是我們應該要做到的事，也是去年己隊未能做到的事。根度簡是很聰明的球員，在場上瞻前顧後，當你想起他過往如何在曼城踢出絕佳表現時，你便知道他有這能力」。值得一提的是，拿帥領軍出線後，將按早前簽下的合約條款，自動續約至2026年世界盃之後。

馬高羅斯為麾下表現自豪 末仗鬥蘇格蘭生死戰

至於匈軍將帥則對敗仗有不同看法，效力利物浦的隊長中場蘇保斯拉爾表示：「整隊態度算是正面的，但我們似乎忘記了對手是強大的德國，尤其在防守細節上做得不足。」主帥馬高羅斯則滿意球隊的發揮道：「球隊踢出賽前部署，亦創造了我們所能製造出來的威脅，雖然輸波但我仍為麾下的表現感自豪。接下來（鬥蘇格蘭隊）將是出線與否的關鍵。」

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