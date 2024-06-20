阿根廷力爭衛冕美洲盃 明早揭幕戰鬥加拿大 美斯享受心態迎敵

世界排名第一的阿根廷隊近年在國際賽成績驕人，不但在2021年的上屆美洲盃奪得隊史第15座錦標，更於翌年的世界盃勇奪隊史第3冠，亦令美斯的球王之名更獲外界肯定。

如今阿根廷再戰美洲盃力爭衛冕，美斯賽前亦顯得較往年大賽來得輕鬆自在，他笑言：「我想現在應該不用再向外界證明什麼，我希望以享受的心態落場，盡情發揮爭取衛冕。」被問及兩年後會否再戰同於美國上演世界盃爭衛冕時，他則未有為此關上大門，「如果我感覺良好，仍能在場上為球隊貢獻，我當然願意再戰，但我年紀已不輕，兩年後會發生什麼事是難以預計的，我現在仍難以想像自己還會不會參戰」。

艾華利斯伙美斯掛帥

利辛度有望擔正鎮中路

軍情方面，預計在上屆世盃表現出色的祖利安艾華利斯，勢伙拍美斯及另一老將迪馬利亞攻堅，至於過去一季於曼聯飽受傷患困擾的中堅利辛度馬天尼斯，料經過近兩場友賽踢足全場後可重拾狀態擔正，令阿根廷有望以上屆世盃決賽的正選11人陣容，在今屆美洲盃重新出發。至於加拿大隊則由拜仁慕尼黑的左閘星將艾方素戴維斯擔大旗，惟這支「楓葉軍」近期戰績平平，過去11仗僅得3勝4和4負，要抵擋近20場賽事僅1敗的阿根廷難度相當。值得一提的是，阿根廷今屆A組對手還有智利及秘魯隊，兩軍首戰將於後日早上舉行。

皇馬雙箭領銜巴西鋒線

17歲新星安迪歷受注目

另外，今屆另一爭標大熱巴西隊今屆身處D組，在隊史首席射手尼馬因傷無緣參賽下，鋒線除了應屆歐聯盟主皇家馬德里的兩大球星雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯外，還有下月正式由彭美拉斯轉投皇馬的17歲超新星安迪歷，在大國腳生涯上陣6場已入3球的他，近期友賽表現備受注目，有望在一登豪門前夕先在這項國際大賽揚名立萬，成為下一個「森巴兵」標誌性人物。