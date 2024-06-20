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體育
2024年6月20日星期四
葡萄牙反勝捷克 Ｃ朗6戰歐國盃創歷史 名將之後干斯卡奧絕殺 馬天尼斯讚天生射手
土耳其挫新丁格魯吉亞 艾達古拿破最年輕處子戰入球紀錄
英軍煉丹爭連捷 舒利亞：科頓應任攻中
西意硬碰搶榜首 中場彭拿法迪斯左右戰局
克羅地亞激戰言和阿爾巴尼亞 兩戰1分出線勢危
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阿根廷力爭衛冕美洲盃 明早揭幕戰鬥加拿大 美斯享受心態迎敵
港泳隊6女1男征巴奧 何詩蓓領銜 歐鎧淳5戰奧運寫歷史
盧比度續約東方3年 望續領軍同行
體壇快訊：女長城世聯8強變陣鬥日本
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【明報專訊】（請看附圖）
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