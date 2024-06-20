英軍煉丹爭連捷 舒利亞：科頓應任攻中

里奧費迪南：英軍受壓科頓應挺身

上屆亞軍英格蘭隊上仗僅靠祖迪比寧咸的頭槌，以1：0小勝塞爾維亞隊，但作為上季英超年度最佳球員的翼鋒菲爾科頓卻表現不佳，主帥修夫基的排陣受到猛烈抨擊，其中「三獅軍團」名宿舒利亞表明，球隊若想充分發揮科頓的作用，就須安排他擔任進攻中場的角色；前後防大將里奧費迪南亦認為當受到更多壓力時，像科頓這樣的球員需要站出來。今場若英格蘭獲勝，將提前鎖定淘汰賽席位。另外，陣中唯一左閘勞基梳爾仍然缺席球隊操練，大機會不能在下場比賽復出，他在過去1年內受傷病困擾，上賽季僅為曼聯在英超中出場12次。

至於丹麥隊上仗雖有擺脫心臟病發陰霾的32歲中場基斯甸艾歷臣一度先開紀錄，但被對手斯洛文尼亞隊在換邊後遠射得手，逼和1：1兼成為首輪所有比賽中唯一和波，同時球隊在過去6場歐國盃分組賽中只贏出1場，有機會再次失分。同組另一場，由前南斯拉夫名宿史杜高域帶領的塞爾維亞隊明晨將迎戰斯洛文尼亞隊， 雙方近8次交手有6場以平手告終。