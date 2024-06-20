土耳其挫新丁格魯吉亞 艾達古拿破最年輕處子戰入球紀錄

世界排名75的格魯吉亞由法國隊兼拜仁慕尼黑名宿沙洛領軍，附加賽決賽互射12碼淘汰希臘隊，隊史首次參與歐國盃決賽周。這東歐小國甫開賽即受到世界排名40、由意大利名宿蒙迪拿執教的土耳其隊搶攻，戰至25分鐘先失守，被對方右閘梅迪穆度亞窩利遠射破網；土耳其兩分鐘後曾由祖雲達斯19歲翼鋒基倫耶迪斯快速再下一城，但越位在先而入球無效。大難不死的格軍於32分鐘扳平，由法甲梅斯前鋒米卡達捷接應傳中撞射破網，半場踢成1：1。

土耳其於65分鐘由艾達古拿冷箭掛網再領先，這名皇家馬德里新星以19歲114天之齡，超越基斯坦奴朗拿度（C朗）2004年的紀錄，成歐國盃處子戰最年輕入球球員。末段傾巢而出的格軍有門將馬馬達舒維利補時棄關攻門不果，被土軍後備前鋒艾度路高奴反擊射入空門，終以1：3落敗。

格軍字母哥拒理轉會專注賽事

格魯吉亞的拿玻里球星「字母哥」基華拉斯基利亞，盛傳獲法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）垂青，其父賽前公開表示希望兒子今夏轉會。而這名23歲翼鋒賽後則表示，會先專注完成歐國盃後才決定自己未來。