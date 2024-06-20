葡萄牙反勝捷克 Ｃ朗6戰歐國盃創歷史 名將之後干斯卡奧絕殺 馬天尼斯讚天生射手

【明報專訊】基斯坦奴朗拿度昨創歷史成為首個六屆歐洲國家盃決賽周都有上陣的球員，縱未有入球賀紀錄，惟葡萄牙隊在落後一球下，憑對手烏龍球及名將之後法蘭斯高干斯卡奧補時建奇功，以2：1絕殺反勝捷克隊，在F組首仗旗開得勝。
41歲比比成最年長上陣球員
葡萄牙隊昨仗締造兩項紀錄，除了隊長C朗連續6屆歐國盃亮相，還有中堅比比以41歲零113天高齡，成歐國盃史上最年長上陣球員。葡軍昨排出3中堅陣式，中場未有起用純防中，由般奴費南迪斯與域天拿做攻守串連。
C朗在7分鐘首次攻門，接應傳中頭槌攻門頂斜。葡萄牙控球率曾高達77%，一度壓制捷克退守到後場，多次以兩邊高波傳中圖破密集。般奴31分鐘直線傳予C朗攻門，但被捷克門將史坦尼克擋出兼越位。葡萄牙主導形勢圍攻，但未能對屯兵禁區的捷克防線構成威脅，半場互交白卷，是今屆首場上半場無入球。
下半場雨勢加劇。C朗57分鐘禁區頂主射罰球，欠角度被史坦尼克接實。葡萄牙久攻不下，61分鐘反被捷克打開紀錄，由中場盧卡斯普禾特遠射入網。落後的葡萄牙隨即換入迪亞高祖達加強攻力，並於8分鐘後扳平，史坦尼克未能接實紐奴文迪斯門前頭槌二傳，省中後衛羅賓夏蘭歷腳部令隊友擺烏龍。85分鐘，C朗頭槌頂向遠柱中楣，祖達門前補中，但C朗越位在先而入球無效。去到補時兩分鐘，葡軍由兩名剛後備入替球員合作絕殺，柏度尼圖左路地波傳中，夏蘭歷未能解圍，落在法蘭斯高干斯卡奧補射破網，助葡軍反勝2：1，下周日凌晨對同樣首仗全取3分的土耳其隊。
第2對父子於歐國盃士哥
21歲的法蘭斯高干斯卡奧為名將之後，其父干斯卡奧曾在2000年歐國盃分組賽對德國隊連中三元，24年後其兒子亦於歐國盃攻入首個國家隊入球，成史上第二對父子在歐國盃都有入球，首對為意大利隊的基艾沙父子。
葡萄牙主帥馬天尼斯賽後稱讚球隊展現韌性，全場不斷嘗試製造入球機會，最終取得應有的回報，是屬於團隊的勝利。而他亦不忘盛讚反勝功臣干斯卡奧，「他以表現證明已準備好貢獻球隊，他是天生的射手，在禁區內擁有敏銳的入球觸覺，正如他過去4個月在球會（波圖）所展示出來的表現」。
域天拿：球隊展現出鬥志
至於是役獲膺最佳球員的葡軍中場域天拿則表示：「在歐國盃不會有容易的賽事，我們此仗掌控了形勢，也製造了很多機會，雖然我們不完全滿意，但始終是今屆首仗，最重要是球隊展現出來的鬥志，並最終把勝利拿下來。」