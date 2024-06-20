葡萄牙反勝捷克 Ｃ朗6戰歐國盃創歷史 名將之後干斯卡奧絕殺 馬天尼斯讚天生射手

41歲比比成最年長上陣球員

葡萄牙隊昨仗締造兩項紀錄，除了隊長C朗連續6屆歐國盃亮相，還有中堅比比以41歲零113天高齡，成歐國盃史上最年長上陣球員。葡軍昨排出3中堅陣式，中場未有起用純防中，由般奴費南迪斯與域天拿做攻守串連。

C朗在7分鐘首次攻門，接應傳中頭槌攻門頂斜。葡萄牙控球率曾高達77%，一度壓制捷克退守到後場，多次以兩邊高波傳中圖破密集。般奴31分鐘直線傳予C朗攻門，但被捷克門將史坦尼克擋出兼越位。葡萄牙主導形勢圍攻，但未能對屯兵禁區的捷克防線構成威脅，半場互交白卷，是今屆首場上半場無入球。

下半場雨勢加劇。C朗57分鐘禁區頂主射罰球，欠角度被史坦尼克接實。葡萄牙久攻不下，61分鐘反被捷克打開紀錄，由中場盧卡斯普禾特遠射入網。落後的葡萄牙隨即換入迪亞高祖達加強攻力，並於8分鐘後扳平，史坦尼克未能接實紐奴文迪斯門前頭槌二傳，省中後衛羅賓夏蘭歷腳部令隊友擺烏龍。85分鐘，C朗頭槌頂向遠柱中楣，祖達門前補中，但C朗越位在先而入球無效。去到補時兩分鐘，葡軍由兩名剛後備入替球員合作絕殺，柏度尼圖左路地波傳中，夏蘭歷未能解圍，落在法蘭斯高干斯卡奧補射破網，助葡軍反勝2：1，下周日凌晨對同樣首仗全取3分的土耳其隊。

第2對父子於歐國盃士哥

21歲的法蘭斯高干斯卡奧為名將之後，其父干斯卡奧曾在2000年歐國盃分組賽對德國隊連中三元，24年後其兒子亦於歐國盃攻入首個國家隊入球，成史上第二對父子在歐國盃都有入球，首對為意大利隊的基艾沙父子。

葡萄牙主帥馬天尼斯賽後稱讚球隊展現韌性，全場不斷嘗試製造入球機會，最終取得應有的回報，是屬於團隊的勝利。而他亦不忘盛讚反勝功臣干斯卡奧，「他以表現證明已準備好貢獻球隊，他是天生的射手，在禁區內擁有敏銳的入球觸覺，正如他過去4個月在球會（波圖）所展示出來的表現」。

域天拿：球隊展現出鬥志

至於是役獲膺最佳球員的葡軍中場域天拿則表示：「在歐國盃不會有容易的賽事，我們此仗掌控了形勢，也製造了很多機會，雖然我們不完全滿意，但始終是今屆首仗，最重要是球隊展現出來的鬥志，並最終把勝利拿下來。」

（F組戰報）