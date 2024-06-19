體壇快訊：曼城新季英超首輪即撼車路士

金牛NBL次戰征合肥

香港金牛今晚7時半將迎來全國男子籃球聯賽（NBL）次仗，作客陝西對合肥狂風。金牛開鑼戰作客以104：82擊敗江西贛馳旗開得勝，但陣中港將梁兆華、楊睿騏及楊瑞鴻等皆未上陣，仍待演本季處子戰。

徐宏傑簽中甲雲南玉昆

中甲榜首球隊雲南玉昆昨宣布，上周宣布離開應屆港超冠軍理文的後衛徐宏傑正式來投，與剛出任該隊主教練港足前帥安達臣重逢，兼成今季第10名外流中國聯賽的港將。徐宏傑曾在2018至2020年效力梅州客家，這次相隔4年重返中甲。

莎芭倫卡查比雅避戰巴奧

女單世界排名第3的白俄羅斯籍球手莎芭倫卡，日前確定將不會出戰巴黎奧運網球項目，冀藉此保留體力應付緊接而來的硬地賽季。突尼斯籍的世界第10位球手查比雅同日亦宣布經諮詢醫療團隊意見後，決定不會參戰。

艾蓮湯遜棄蟬聯奧運200米

東京奧運女子100米及200米雙金得主艾蓮湯遜，在本月底舉行的牙買加田徑錦標賽只報名參加100米，該賽事將決定牙買加隊征戰今夏巴黎奧運的席位下，意味這名31歲跑手將放棄競逐蟬聯奧運200米金牌。