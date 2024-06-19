明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：曼城新季英超首輪即撼車路士

【明報專訊】新季英超將於8月17日開鑼，賽會昨公布全季賽程。曼聯將在開季首擊迎戰富咸，第3輪主場與利物浦演「雙紅會」。力爭五連霸的曼城首輪則硬撼車路士，「藍月」領隊哥迪奧拿將與「藍戰士」新帥馬利斯卡演師徒對決。

金牛NBL次戰征合肥

香港金牛今晚7時半將迎來全國男子籃球聯賽（NBL）次仗，作客陝西對合肥狂風。金牛開鑼戰作客以104：82擊敗江西贛馳旗開得勝，但陣中港將梁兆華、楊睿騏及楊瑞鴻等皆未上陣，仍待演本季處子戰。

徐宏傑簽中甲雲南玉昆

中甲榜首球隊雲南玉昆昨宣布，上周宣布離開應屆港超冠軍理文的後衛徐宏傑正式來投，與剛出任該隊主教練港足前帥安達臣重逢，兼成今季第10名外流中國聯賽的港將。徐宏傑曾在2018至2020年效力梅州客家，這次相隔4年重返中甲。

莎芭倫卡查比雅避戰巴奧

女單世界排名第3的白俄羅斯籍球手莎芭倫卡，日前確定將不會出戰巴黎奧運網球項目，冀藉此保留體力應付緊接而來的硬地賽季。突尼斯籍的世界第10位球手查比雅同日亦宣布經諮詢醫療團隊意見後，決定不會參戰。

艾蓮湯遜棄蟬聯奧運200米

東京奧運女子100米及200米雙金得主艾蓮湯遜，在本月底舉行的牙買加田徑錦標賽只報名參加100米，該賽事將決定牙買加隊征戰今夏巴黎奧運的席位下，意味這名31歲跑手將放棄競逐蟬聯奧運200米金牌。

上 / 下一篇新聞