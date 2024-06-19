塞爾特人技壓獨行俠 隔16年再封王 18奪總冠軍獨領風騷 謝倫布朗膺FMVP

塞爾特人此仗在主場甫開賽即全力箝制獨行俠兩大當家球星盧卡當錫及艾榮，加上此仗綠軍5名正選球員中有4人得分上雙，籃板球方面亦以51：35壓制對手，至半場完結前佩利查特在半場線附近射入超遠三分球後，綠軍已大幅領先獨行俠67：46。下半場塞爾特人未有放鬆，在取得全場最高31分的塔圖，以及昨仗攻入21分的謝倫布朗帶領下，一直保持超過15分的領先優勢直至完場。

布朗感激拍檔塔圖 願共享榮譽

由常規賽勇奪聯盟排名第一，季後賽先後淘汰熱火、騎士及溜馬成為東岸冠軍，再在總決賽擊敗獨行俠登頂，塔圖及謝倫布朗兩名波士頓雙子星堪稱居功至偉。難得一吐兩年前總決賽不敵金州勇士的烏氣，賽後激動痛哭並與隊友激情相擁的塔圖，直言可以NBA生涯的個人首冠，回應質疑他的人，「天呀，我們真的做到了！我們全隊都充滿韌力，過去幾年共同經歷了高低起跌，最後總算奪冠了！我倒想看看那些在外面說三道四的人，現在還會說甚麼？」

謝倫布朗在總決賽5戰中交出場均20.8分、5.4個籃板及5次助攻，並贏得總決賽最有價值球員（FMVP），他特別鳴謝場上的好戰友塔圖，「FMVP並不屬於我個人，而是屬於教練馬蘇拿和所有隊友。我要感謝他們一直相信、支持我，更要特別感謝我的最佳拍檔塔圖，他一直都在我身旁齊齊奮戰，因此我希望可以和他一同分享這項殊榮」。

當錫雙雙徒勞 艾榮倒戈啞火

另須提及塞爾特人今季羅致的波辛傑斯及賀利地皆為內外兼備，既能拉開球場闊度又是三分能手，並且分別在總決賽首戰及次仗大爆發成為綠軍贏波重要功臣。反觀獨行俠進攻方面高度倚賴雙子星盧卡當錫及艾榮，此仗當錫已交出28分及12籃板的「雙雙」成績，惟後者延續每次倒戈波士頓必定失準的「魔咒」，16投只得5中獲得15分，而PJ華盛頓、戴歷利維利、添夏達威等人又未能成為獨行俠的穩定得分點，導致最後在總決賽功敗垂成。