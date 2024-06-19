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體育

克羅地亞不容再失 主帥堅稱樂觀

【明報專訊】在歐洲國家盃「死亡B組」首戰出師不利的克羅地亞及阿爾巴尼亞隊，今晚合演出線關鍵戰，勝者仍有望爭取小組次名或最佳第3名資格躋身16強，惟落敗一方的晉級形勢便十分被動。「格仔兵」主帥戴歷賽前堅稱對過關感樂觀。

先在2022年世界盃獲得季軍，再在去年歐洲國家聯賽摘亞，克羅地亞本屬今屆歐國盃「黑馬」，卻在分組賽首戰上半場已被西班牙隊3球擊潰，而且戴歷也對般奴柏高域在對「狂牛」一役爭射12碼結果宴客頗有微言，亦為球隊今仗對阿爾巴尼隊亞前增添壓力。

戴歷昨表示球隊已放低首仗失利的包袱，已放眼餘下兩場分組賽，他說：「大家當然清楚知道首戰過後有很大改善空間，但此刻根本毋須悲觀，我們仍掌握扭轉局面的機會。」翼鋒路夫路馬查也開腔支持教練，「賽果看來很糟糕，但其實我們的表現並不算太差」。然而，首仗缺陣的進攻中場尼高拉華錫證實觸傷肌肉舊患被迫退隊。

施雲奴沿用穩守突擊抗敵

至於首場分組賽僅以1：2負衛冕之師意大利隊的阿爾巴尼亞，其巴西隊名宿主帥施雲奴賽前顯得小心翼翼，並強調會繼續沿用首仗踢法，先做好防守，再藉反擊與格仔兵周旋，「我看過大部分國家隊的歐國盃首戰，倘若我們不顧一切衝上去和他們作正面對決，他們有能力攻入5或6球，這可不是我們想看到的」。

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