盧卡古兩吃詐糊 比利時出斯不利

杜古後場失誤致失球

世界排名第3的比利時昨面對排48名、由隊長史堅尼亞及紐卡素門將杜巴夫卡率領防線的斯洛伐克，甫開賽盧卡古即錯失兩次機會，先是3分鐘門前補射但射中杜巴夫卡，兩分鐘後單刀未能破門，結果在7分鐘失守。杜古在後場推甩腳被對手禁區內截得皮球，前鋒保辛尼克射門被門將卡斯迪爾斯撲出不遠，伏兵門前的前鋒艾雲舒蘭斯補射得手。杜巴夫卡在20分鐘後場傳失球，但截球的阿仙奴翼鋒李安度杜沙特面對空門笠射高出；41分鐘盧卡古再有單刀，但欲挑過杜巴夫卡時卻剔出界，比利時半場以0：1落後。

換邊後55分鐘，盧卡古接應隊友二傳近射入網，但視像裁判（VAR）審視後指他越位在先而判無效；尾段入替的奧賓達於86分鐘助攻盧卡古撞射破網，但VAR覆核指這名比利時翼鋒傳中前犯手球在先再「食詐糊」，並終以0：1告負，「歐洲紅魔」近15仗不敗走勢告終，下周日凌晨將鬥暫成E組榜首的羅馬尼亞隊。

比利時主帥泰迪斯高及隊長奇雲迪布尼均認為，球隊創造很多攻門，只是未能入球；斯洛伐克主帥加桑拿形容是偉大勝利，會以分組賽出線為目標，「我們是足球小國，面對實力非常強、更具名氣的國家隊時定必拼盡全力」。