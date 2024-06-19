法國小勝奧地利 麥巴比勇戰爆鼻 鼻樑骨折毋須開刀 將戴面罩續戰

法國昨仗起用本月重返國家隊的防中尼高路簡迪，伙拍拉比奧特及基沙文串連中場，前場由隊長基利安麥巴比，與馬古斯杜林及奧士文尼迪比利組成三叉戟攻堅；奧地利大軍有13名德甲兵，包括隊長沙比薩與效力拜仁慕尼黑的干拉特賴馬等昨仗6名中前場正選，並在36分鐘有黃金機會，沙比薩禁區內接應傳中用腳二傳，無人看管的巴姆加特拿起腳但被門將邁治蘭快一步出迎瓦解。兩分鐘後，麥巴比在右路底線傳中導致奧地利守將禾巴頭槌擺烏龍。

換邊後初段，基沙文頭部撞到場邊廣告板後「爆缸」要紮紗布。麥巴比於54分鐘快放呈單刀熨射卻柱邊出界。84分鐘，麥巴比頭槌攻門時，面部撞向對方守將奇雲丹素膊頭後倒地，即時鼻腫血流如注，他被換出前因擅自返回場內倒地，被球證指拖延時間而罰黃牌，但終無阻法國維持以1：0勝局完場。

社交網自嘲 網民重提「忍者龜」

麥巴比近兩屆世界盃獨取12球，但在兩屆歐國盃未開齋，甚至一度傳言或無緣今屆餘下比賽，事關法國隊前「軍醫」拜安特賽後告訴法國《隊報》，若麥巴比做手術便或需缺陣至少10天，甚至是更長的時間，暗示對方今屆歐國盃將或再不能上陣。法國足總會長迪亞路其後派定心丸，向ESPN透露麥巴比不用做手術，法足總也證實他已歸隊和接受治療，將戴上護面罩比賽，而麥巴比賽後則在社交網發文自我調侃，問球迷「有甚麼關於面具的想法嗎？」不少網民隨即留言上載他多年前收到隊友送給他忍者龜面具的影片截圖等。

迪甘斯執教法國第100勝

料麥巴比上述舉措已令法國主帥迪甘斯稍為安心，事實是後者賽後曾說：「麥巴比在陣或缺陣，球隊的表現明顯地會是截然不同。我希望他能繼續比賽。」而此役獲選為最佳球員的中場尼高路簡迪賽後也承認，麥巴比的傷勢對更衣室氣氛造成一些影響，球隊上下都對此感到擔憂。此外，執教「高盧雄雞」達12年的迪甘斯此役收穫第100場勝仗，且帶領連續6屆大賽（世界盃及歐國盃）決賽周首仗都能開門紅。