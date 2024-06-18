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體育

葡萄牙登場爭首捷 上屆金銀靴對決 C朗舒希克鬥射術

【明報專訊】葡萄牙隊明晨將在歐洲國家盃F組粉墨登場，首戰對陣上屆8強分子捷克隊。上屆奪賽事金靴獎的葡軍前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）今屆以39歲之齡征戰，此戰將與敵軍的上屆銀靴獎射手柏德列舒希克對撼。C朗賽前透露，每逢大賽前夕都會緊張得胃痛，但至今仍慶幸有這份刺痛感，「若不再感受到這痛楚，乾脆放棄比較好」。

自2004年主場初登歐國盃舞台的C朗，即將迎來生涯第6屆、亦將是最後一屆的歐國盃。即使2016年已首嘗冠軍滋味，他還是展現對冠軍的飢渴感，盼與隊友重溫舊夢，「能夠踢到個人的第6屆歐國盃，依然很興奮；要做到享受參賽，最好的方法就是踢得好，奉獻自己的所有，確保球隊能贏下每一仗。我深信這世代的葡軍值得一項大賽錦標」。

大賽前慣性胃痛 C朗慶幸仍能體會

C朗去年初離開歐洲主流聯賽，加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯，但以表現證明在國家隊地位不變，上周三友賽愛爾蘭隊梅開二度，協助葡軍3：0大勝。即使見盡大場面，他透露大賽前夕仍會因緊張引致胃痛，但已習慣這種生理反應，「這種刺痛的感覺很常見，我很慶幸可以體會到，若不再感受到這痛楚，乾脆放棄比較好」。

此外，曾與C朗一同效力皇家馬德里的41歲波圖中堅比比，今屆連續5屆入選葡萄牙隊歐國盃大軍，此戰若登場將創下歐國盃最年長上陣紀錄，或繼日前西班牙隊的16歲翼鋒耶馬爾締造最年輕上陣後，寫下另一歐國盃年齡之最。

至於效力德甲利華古遜的捷克隊長人前鋒舒希克，上屆歐國盃與C朗同樣攻入5球，僅助攻次數不及屈居對方奪銀靴獎。去年受鼠蹊傷患困擾的他，缺席捷克隊全數8場歐國盃外圍賽。不過這名28歲射手自去年底復出後，在球會賽事偶有佳作，並希望借助「藥廠」過去一季曾創各賽事51仗不敗的強勢，帶動國家隊成功，「這季我只輸掉一仗，希望不會再破壞這不敗紀錄」。

同組另一仗，由拿玻里翼鋒「字母哥」基華拉斯基利亞領銜的「新丁」格魯吉亞隊，將面對有皇家馬德里新星艾達古拿在陣的土耳其隊。

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