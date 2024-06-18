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2024年6月18日星期二
英格蘭險勝塞爾維亞響頭炮 比寧咸頭槌奠勝 修夫基信遇下半場困境具警惕性
擺脫上屆心臟病發陰霾 艾歷臣「感恩仍在球場上」
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體壇快訊：梅利代英戰巴奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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