麥巴比親證不參戰巴奧 籲法國同胞投票阻極右政黨上台

基利安麥巴比早前落實以自由身加盟皇家馬德里後，聲言會專注今屆歐國盃，惟代表法國參加巴黎奧運男子足球賽一直成謎，他說：「我的新東家立場非常清楚，我將不會出席巴奧。對於我那將會效力的球會而言，現在最好不要開始冒險。」他又稱將會觀看法國奧運男足的所有比賽，並期望球隊能在主場奪金。

稱祖家局勢嚴峻 比歐國盃首戰重要

另繼法國隊前鋒馬古斯杜林後，麥巴比亦加入反對極端主義和分裂思想，更呼籲國民透過投票，阻止極右翼政黨國民聯盟上台。麥巴比說：「這是前所未有的事件……極端思想正在敲擊權力之門，我們有機會塑造祖國的未來……人們說不要把足球和政治混為一談，但我們在這裏談論的是一個非常重要的情况，較這場比賽（歐國盃對奧地利隊）更重要。 我國的局勢十分嚴峻，必須採取行動。」

法國總統馬克龍早前因見國民聯盟在歐洲議會選舉中得票逾其中間派執政黨一倍，故此宣布解散國會和提前大選。首輪選舉將於6月30日舉行。