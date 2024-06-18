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體育

韋格賀斯再當奇兵「早有預感」

【明報專訊】荷蘭隊前晚於歐洲國家盃D組首戰靠後備上陣的前鋒韋格賀斯入奠勝球，以2：1反克波蘭隊旗開得勝。

今屆陣容不整的荷蘭隊在首仗被波蘭隊於16分鐘，以一記角球攻勢由前鋒阿當布沙頭槌破網先落後。不過全場有20次攻門的「橙軍」，先由前鋒加普在29分鐘遠射「省」中敵衛入網扳平，再於83分鐘由後備落場不足兩分鐘的韋格賀斯近門建奇功，終以2：1反勝有球星羅拔利雲度夫斯基因傷避戰的波蘭隊。

31歲的韋格賀斯曾在上屆世界盃8強面對最後冠軍阿根廷隊，末段連入兩球助球隊扳平，雖然最終戰至互射12碼飲恨，但其表現成為一時佳話，世盃後更獲曼聯借用，惟一季過後不獲續借或買斷，過去一季又被般尼借至賀芬咸。前路未明的他，如今再成焦點，他笑言：「賽前我已有預感自己有機會再當奇兵，所以一早說服女友到場，結果真的發生了！」至於獲膺全場最佳的另一功臣加普則直言，球隊是役浪費不少入球良機。

賽前場外衝突 球迷被警射傷

另外，波蘭與荷蘭此戰在德國漢堡交手的賽前，有大量荷蘭球迷身穿橙衣在當地街頭遊行助威，雖然秩序大致良好，但據報有一人因攜帶鋤頭及燃燒彈，並拒絕警方要求放下相關危險品而發生衝突，被警員開槍擊傷腿部制服後送院治理，情况穩定。警方發言人其後發聲明指出，相信這宗個別事件與球賽本身無關。

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